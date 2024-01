El director de cine español Salvador Calvo ya confió en los actores Miguel Herrán y Alexandra Masangkay en 2016 para su película "1898: Los últimos de Filipinas". Ahora ha vuelto a contar con ellos para su última producción "Valle de sombras", que se desarrolla en la cordillera del Himalaya. Concretamente, los personajes viajan a finales de los años 90 hasta un pequeño y apartado pueblo, en el que conviven la naturaleza y el senderismo con la fiesta y la droga (la marihuana crece en este paraje de forma natural).

Durante aquellos años, las guías turísticas contenían una advertencia a la hora de viajar a este lugar. "Los folletos pedían que no viajaras sólo y así es como arranca la película porque nos pareció un sitio peculiar y con mucha energía", explica Calvo, quien acudió junto a la actriz Masangkay el pasado jueves al preestreno de la película en el Festival de Cinema de Paterna, en los cines Kinépolis.

Sin embargo, el rodaje de la película no fue fácil, ya que el equipo se encontró con varios problemas administrativos. A dos semanas del inicio, todavía no habían conseguido el visado, por lo que existía la posibilidad de que el largometraje se tuviese que ambientar en los Pirineos. Calvo sabe qué es enfrentarse a este tipo de imprevistos, ya que en 2020 estrenó Adú, que se ambientaba en Camerún y Melilla para narrar los desafíos que vivían los menores africanos que intentan emigrar a Europa. "Las historias las sueño en estos sitios porque me gusta contar los viajes de los personajes, que arrancan en la inmadurez, la vida les da un golpe y se transforman. Además, también me gusta mostrar ese choque cultural, ya que no somos el centro de la Tierra", indica.

"Menos medios y más verdad"

La película está nominada a tres Goya (mejor dirección de producción, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos especiales). "Podría haber obtenido más porque se ha estrenado muy tarde, pero estamos contentos", reconoce el director, quien añade que "grabar en sitios reales supuso que contáramos con menos medios, ya que el cine español no tiene mucho presupuesto, pero mostraba la verdad, que era lo que primaba". En este sentido, Masangkay, que interpreta a una monja budista, indica que la película "fue un reto". "Este papel ha sido muy enriquecedor porque todo lo que sale es auténtico y mágico, por lo que me sentía muy conectada e identificada", reconoce. Concluye: "La película nos ha enseñado a aceptar lo que hay y disfrutar del viaje, por lo que me llevo una experiencia vital".