Lamine Thior: "‘La ley del mar’ trata de ser humanos; la empatía es lo más bonito que tenemos"

A veces la realidad supera la ficción, y otras veces, ambas se funden en historias dignas de relatar. Es el caso de «La ley del mar», una miniserie que recrea la angustiosa situación que se vivió en 2006 a bordo del pesquero ‘Francisco y Catalina’, en aguas del Mediterráneo.

La pequeña embarcación de Santa Pola, hecha para llevar a 10 tripulantes, acabó con 60 personas a bordo, solicitando un puerto seguro y poniendo en jaque la burocracia y la diplomacia entre países europeos ya que, por encima de todo, está la humanidad.

«La ley del mar» es una importante apuesta de RTVE y À Punt —la primera ficción de ambas—, que la televisión valenciana estrena hoy y mañana, mientras que TVE lo hará una semana después. Con un reparto de lujo, encabezado por Luis Tosar y Blanca Portillo, el espectador se pondrá en la piel de los migrantes que buscan en Europa una vida mejor, y también sufrirán la preocupación de las familias de los marineros de Santa Pola.

Entre un reparto plagado de estrellas de la gran y pequeña pantalla española, también piden paso talentos emergentes como Lamine Thior (Dakar, 1994) que interpreta a Barack, el migrante que ejerce más liderazgo en toda la historia y que tiene voz propia.

«El punto diferenciador de este proyecto a otros es cómo trata la inmigración, porque los personajes negros tienen dimensionalidad y aristas, más allá de su característica de ser inmigrantes ilegales, y eso es algo que, por desgracia es bastante novedoso en la ficción», lamenta, sobre una realidad y unos papeles en el audiovisual que conocen bien los actores españoles afrodescendientes.

«Proyectos así no llegan tantos, pero es maravilloso cuando, la ficción y su componente de entretenimiento suman un factor de conciencia social y se cuenta una historia de verdad», afirma.

En el caso de «La ley del mar», sus impulsores ya han relatado en alguna ocasión que no ha sido fácil sacar el proyecto a flote, que finalmente ha sido de la mano de dos medios públicos junto a la productora Studio60, después de estar tiempo ‘en un cajón’.

Ahora, a punto de emitirse por primera vez, Lamine Thior asegura que el público se adentrará «dentro del drama de la inmigración clandestina, más allá de las noticias y los números».

«Nos olvidamos que hay personas, con sus familias, emociones, sentimientos... en esta serie puedes vivir eso, ver que las motivaciones que tienen son muy fuertes», al tiempo que asegura que creer que series o películas que surgen de algo real no vende, «es un error». «Hay una visión en la que todo se puede politizar, pero al final en este tema se trata de humanidad y de ser humanos; la empatía es lo más bonito que tenemos».

La serie está rodada íntegramente en escenarios naturales durante siete semanas entre Madrid, Alicante, Santa Pola y la Ciudad de la Luz —es la primera producción desde que el centro reabrió—; y el equipo se enfrentó a grandes retos.

Rodaje en alta mar

Como explica el actor a este periódico, estuvieron 18 días en alta mar, para que fuera lo más realista posible. «Es una de las experiencias más duras que he tenido y no había vomitado tanto en mi vida... pero al final es como un síndrome de Estocolmo y solo tengo recuerdos maravillosos. Parece que siempre se dice en un rodaje, pero es verdad que hicimos mucha piña».

Y es que, como detalla, hubo que tirar también de mucho ingenio y de buena logística, porque a pesar de ser reducido el espacio «había fácilmente 60 personas a bordo».

Se queda con las escenas del rescate, lo que sintió como «una catarsis» durante la grabación, y agradece tener un papel que le ha permitido crecer como actor. «Es un trabajo actoral, como el del resto, he jugado y le he dado matices, su personalidad no es solo ser migrante... El problema de los actores racializados no es que no queramos hacer de inmigrantes, sino que solo nos llamen para eso con papeles sin dimensionalidad», añade.

Thior destaca la experiencia «de trabajar, sobre todo, con personas como Luis Tosar, Blanca Portillo y el resto». «Es un sueño para cualquier actor, ha sido una escuela a nivel interpretativo».

Sobre la historia, incide en que permite «vivir la realidad, todo el sufrimiento que las personas llevan consigo: la esperanza, la incertidumbre... También refleja lo dura que es la vida de los pescadores y de sus parejas, porque pasan mucho tiempo fuera. Es humanidad pura», asegura.

Asimismo, tuvieron la oportunidad de conocer a los protagonistas reales de la historia. «Pepe [el capitán del barco] lo cuenta con naturalidad, diciendo que no ve nada heroico...Las acciones individuales son muy importantes, porque el mundo tiene sus leyes y reglas, pero la acción genera verdaderos cambios».

Reportero en «El Intermedio»

Lamine Thior ya había estado antes en series como «Servir y proteger», en TVE, pero también con papeles más pequeños o puntuales en otras como «Derecho a soñar», «La que se avecina» y «BByC: Bodas, Bautizos y Comuniones», y 'Capitan Carver' en el cine. No obstante, el recién finalizado 2023 ha sido su año y él reconoce estar «flipando».

Además del podcast «No hay negros en el Tibet» y de estar girando con su show de monólogos «Españul», se ha colado en el prime time de LaSexta, pues esta temporada es uno de los reporteros de «El Intermedio» con El Gran Wyoming. «Es un sueño, porque siempre he sido muy fan del programa y lo veía desde pequeño», afirma. Ahora, él protagoniza una de las secciones, hablando de microrracismos en la cadena nacional.