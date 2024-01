Chanel: "Los que me pusieron piedras en el camino me han ayudado a sacar mi mejor versión"

Dos años después de haber ganado el Benidorm Fest (con polémica incluida por las votaciones) y haber deslumbrado en Eurovisión 2022 (donde quedó tercera, el mejor puesto de España en 27 años), la cubanocatalana Chanel, a sus 32 años, acaba de publicar su primer disco de estudio, '¡Agua!'. En sus 12 canciones propone ritmos latinos muy bailables, bachata, reguetón, y sorprende con una balada que recoge parte de su historia en una industria, la musical, que no se lo ha puesto fácil. Nos atiende en un hotel de Barcelona, justo cuando está pendiente de sus redes sociales, que lleva ella misma.

Sorprende que lleve usted sus redes, con la que le cayó tras el Benidorm Fest.

Es el medio con el que tengo más conexión con la gente. De aquello hace ya dos años y me ha dado tiempo de hacer muchas cosas. Igual que voy al 'gym' del cuerpo, voy al 'gym' de la mente. Hubo un tiempo de desintoxicación, pero ya estoy en otras cosas, sacando disco.

Hablando de tiempo... Ha tardado dos años en sacar '¡Agua!'. Muchos lo esperaban justo después de Eurovisión. ¿Por qué esa larga espera?

A mí todo esto me cogió bastante madura, con 30 años, y llevaba trabajando desde los 16. Así que tenía claro que no quería ser un producto, una artista vacía a la que le dan algo para aprovechar el tirón y quemar los últimos cartuchos. Necesitaba oxigenarme, cocinar a fuego lento... Hay artistas que tardan tres o cinco años en sacar un disco, y eso no se tiene que desmerecer.

La última canción del disco, titulada '¡Agua!', parece que cuenta su propia historia. Cuando dice, por ejempo, "a veces asfixiada por culpa del estrés, del interés y de la fama" o 'Una tras otra me levanté, poquito a poco me lo gané".

Sí, es la canción más personal del disco. La escribí con uno de mis productores y fue muy guay hacer esa introspección. Conté con un coro maravilloso, Gospel Factory, que me ayudó a elevar la canción. La grabé en tres días y estuve muy sensible, porque la canción está impregnada de sentimiento.

En esa canción dice también: "Las noches en vela valieron la pena porque nunca dejé de luchar". ¿Nunca pensó en tirar la toalla, ni en los momentos más complicados?

Si esa pregunta está dirigida a todos aquellos artistas que están comenzando y lo están pasando mal, te contesto con todo el amor: Siempre he tenido dentro de mí a una niña que tiene la ilusión de cuando se comienza, de luchar, porque si lo tienes claro, de un modo u otro llegará. Pero si es para recordar lo que pasó hace dos años... Ya pasó. Hay que mirar hacia delante.

Pero su agradecimiento en el disco es toda una declaración de intenciones. Pone: "A los que me pusieron piedras en el camino. Gracias". Mucha gente pensará en el Benidorm Fest.

No lo sé. A mí, desde que empecé en esta profesión, no me lo han puesto fácil. Así que abarca todo. Esas personas que me pusieron piedras en el camino han sido también las que me han ayudado a sacar mi mejor versión, la más fuerte.

Una de las canciones, 'P. M.', habla de un romance en Benidorm. ¿Verídico?

Hay letras que son ficción y otras que son reales. Esa es muy yo, pero con una ficción. Se menciona Benidorm para hacerlo más personal, pero no me he liado con nadie allí.

Muchas de las canciones de '¡Agua!' hablan de amor, de desamor... Y de sexo.

Estamos acostumbrados a que las canciones de los hombres hablen de sexo y no pasa nada. Y cuando lo hace una mujer surge la pregunta. ¿Por qué?

En la presentación del disco de 'La Marató' de TV3, en el que usted participó, dijo que Beyoncé fue su referente porque le ayudaba a ver "que dentro del racismo había una salida". ¿Tan mal lo pasó de niña?

Al final Beyoncé era una mujer negra, solista, que estaba protagonizando muchas cosas en televisión y para mí fue un referente al que cogerme, porque yo era la diferente de la clase.

¿No cree que a la gente le chocará un poco escuchar a Chanel cantando una balada? Porque usted siempre ha tirado por los ritmos muy bailables.

Sí. Pero soy cantante y nunca me ha dado miedo enfrentarme a un piano. Incluso me siento más cómoda ahí que en otro sitio.

¿Le sorprende que últimamente se analicen tanto las letras de sus canciones?

No me sorprende, porque yo hago igual con otros artistas.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes que sueñan con triunfar en la música?

No me veo como una persona que puedar dar consejos. Lo que sí que puedo es explicar mi historia: siempre he tenido muy claro que vengo del ballet. Para mí es muy importante la disciplina, el trabajo, poner el foco y que tu niña interior no pierda la ilusión. Y también tener consciencia de que hay un porcentaje que es suerte y que no podemos controlar.

En unos días se celebra de nuevo el Benidorm Fest. ¿Se mojaría por algún candidato?

Me podría mojar, pero no lo haré porque creo que tenemos que esperar a ver la puesta en escena y a verles cantar en directo. Pero tengo un favorito y una favorita.