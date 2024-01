Se le conoce como “el fill del forner” y “el poeta del poble”, y este 2024 parece que ese pueblo que él tanto quería y al que escribía, ahora está listo de devolverle todo lo hecho por el valenciano y la literatura.

El centenario del nacimiento de Vicent Andrés Estellés ha empezado a celebrarse ya. Hoy estudiantes han leído sus versos en Burjassot y, a pesar de que este 2024 no ha sido reconocido oficialmente “Any Estellés” por la Generalitat Valenciana -como el pasado 2023 sí que se hizo con Fuster-, eso no quiere decir que no vaya a haber una conmemoración a la altura.

Como ya se anunció, la plataforma cívica Cent d’Estellés -formada por más de una decena de entidades- se ha encargado de impulsar una respuesta ciudadana a la efeméride, con actividades que ya se han organizado o están acabando de concretarse por toda la geografía valenciana durante 2024.

“Estamos recogiendo todas las iniciativas que dan difusión y apoyo al Any Estellés. Hay en el ámbito musical, literario, danza y artes plásticas...”, ha explicado el cantante Pau Alabajos, portavoz de la plataforma junto a Mercè Martínez.

Aunque reconocen que aún no pueden hacer un recuento de todas las actividades previstas, adelantan que seguramente más de medio centenar de municipios organizarán “Festes Estellés” (cenas populares y lectura de poemas); una exposición itinerante sobre la vida y obra del artista; otra de arte plástico; Trobades d’Escoles (como la que acogerá Burjassot), obras de teatro, espectáculos de danza, música en directo, y jornadas universitarias (como un congreso en la Facultad de Magisterio de la UV), todo con el apoyo de “universidades, editoriales, revistas, centros educativos, asociaciones culturales y deportivas, ateneus, casals”.

No obstante, siguen haciendo un llamamiento “a todas las iniciativas, públicas y privadas, movimientos sociales y sociedad civil organizada para que hagan actividades”.

Aunque desde la plataforma no se quiere destacar ningún acto, las primeras actividades, ya en febrero, serán un paseo por Burjassot con Isabel Anyó, recital de poesía y comida el 3 de febrero, en Ca Bassot; y el 6 de febrero se presentará la biografía “Vicent Andrés Estellés, la veu d’un poble” (Sembra) al Octubre Centre de Cultura Contemporània. “Es my delicado, porque es un poeta del que se ha hablado y escrito mucho, pero me he centrado en buscar las cosas emocionales que le vinculan al territorio, rescatar las relaciones que tenía con su pueblo y también las personales”, dice Alabajos.

Asimismo, se ultima la publicación de los volúmenes de la "Obra Completa" XI y XII (por Tres i Quatre, que también sacará una antología), entre otros, como “Un ram comvuls de síl·labes de vidre”, por varios autores.

Por otro lado, entre las fechas que ya se conocen para más adelante, el 10 marzo en el Teatre Principal de València será el estreno de “Arbres de pols”, una obra inspirada en el poema homónimo del "Llibres de Meravelles", con Mireia Pérez y Àngels Fígols como protagonistas. Más adelante, el 7 de septiembre, habrá en el Auditorio de Burjassot un concierto colectivo, en el que artistas del Col·lectiu Ovidi Montllor interpretarán sus canciones inspiradas o musicando versos de Estellés.

Ilusión pese a la falta de apoyo

“Es una lástima no contar con el apoyo de la Generalitat Valenciana, teniendo en cuenta que con el Any Fuster sí se hicieron muchas actividades con recursos públicos que ayudaron a que la celebración fuera aún más grande. Evidentemente, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y nos hemos puesto manos a la obra y la sociedad civil se ha organizado para celebrar Estellés de la mejor manera posible”, añade Alabajos. Sí que cuenta, la plataforma, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, que próximamente presentará actividades sobre la efeméride.

Sobre esto, desde la familia del poeta reconocen que “la cosa está como está” en el ámbito institucional autonómico, pero dan la vuelta a la situación. “Estamos muy agradecidos y contentos porque al final lo que desde un sitio ha fallado un poco, lo ha hecho el pueblo en sí -que es lo que a él le hubiera gustado-, va ser un año espectacular”, explica su nieta, Isabel Anyó Andrés. “Como familia siempre hemos tomado el papel de difundir y salvaguardar su obra. Para nosotros este año es importante, pero también a la larga, seguiremos luchando para que se figura esté vigente. Siempre hay cosas nuevas que hacer”, añade. “Vemos el año con mucha ilusión y muchas ganas, es algo muy bonito que ha nacido de toda la gente”.

“Reiteramos ese llamamiento para que, desde todos los ámbitos posibles y de manera multidisciplinar i multiterritorial se celebre Estellés de la mejor manera posible”, dicen desde Cent d’Estellés. Recuerdan que el poeta es “uno de los referentes culturales indiscutibles de los valencianos y valencianas”.