La prestigiosa fotógrafa Cristina De Middel Puch, actual presidenta de Magnum, ha sido reconocida con el Premio Alumni Destacada 2023, galardón que la Universitat Politècnica de València (UPV) otorga desde 2016 al miembro del colectivo Alumni más relevante por su trayectoria profesional y personal, su reconocido prestigio, su labor social, y por haber contribuido, de forma notoria, a la promoción de la imagen y fines de la UPV.

Licenciada en Bellas Artes (2001) por la UPV, De Middel fue nominada para el Deutsche Börse en 2013 por la publicación de su fotolibro "Afronautas", que relata la historia del breve programa espacial de Zambia en África del Sur. Ese mismo año, el impacto y la calidad de la citada obra le valieron la consecución del premio Infinity del Centro Internacional de Fotografía.

Entre sus numerosos reconocimientos, cabe resaltar sin duda también el Premio Nacional de Fotografía 2017, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, que destacó su capacidad para replantear los límites de la realidad del lenguaje fotográfico, demostrando su habilidad para desafiar las convenciones y abrir nuevas posibilidades en los ámbitos de la fotografía documental y artística.

Su influencia en el sector queda patente en 2022, cuando la prestigiosa Agencia Magnum, fundada por Henri Cartier-Bresson y Robert Capa, la eligió como nueva directora. A finales de ese mismo año, su trayectoria personal y artística fue reconocida por la Facultad de Bellas Artes UPV con la Medalla de San Carlos.

14 libros de fotografía

Invitada a comisariar festivales como Lagos Photo, PhotoEspaña y San José Photo en Uruguay, Cristina ha publicado 14 libros de fotografía y su trabajo se exhibe constantemente en diferentes instituciones y espacios. Así mismo, también es miembro de la junta directiva del Deutsche Börse Photography Foundation y forma parte del consejo de Vist Projects, plataforma de apoyo la narrativa visual latinoamericana.

“Busca imágenes que te reten"

De Middel, que también ha inaugurado este mediodía su exposición “Grados de domesticación” -una muestra de 11 fotografías que puede disfrutarse desde hoy mismo en el Salón Azul de la Facultad de Bellas Artes-, se ha mostrado feliz por el reconocimiento en el lugar “en el que comenzó todo. Es un honor y, a la vez, un activador de un montón de recuerdos, de nostalgia… Es volver a casa, convertida en otra persona y hablar con la Cristina de hace 22 años. Es muy emocionante”.

La fotógrafa, a la que la presidencia de Magnum no le ha hecho abandonar el trabajo de campo –“sigo muy conectada con el proceso creativo, teniendo ideas y desarrollándolas; eso sí, ahora debo compaginarlo con tomar decisiones de empresa. A costa de mi salud, se me ha estirado un poquito más el cerebro”-, mantiene su lucha por potenciar el pensamiento: “El eje de mi trabajo es luchar contra esa deriva que busca cada vez una audiencia que piense menos y sea más manipulable. Cualquier imagen que te tragues sin masticar, descártala. Busca imágenes que te sitúen en puntos un poco más complicados, que te reten, que te hagan pensar, y a lo mejor eso consiste en ponerte imágenes con las que no estás de acuerdo de entrada. Hay que ponerse las cosas un poco difíciles porque el camino fácil nos conduce a la manipulación, a la propaganda y a las cosas que pasan luego en este país”.

Con respecto a la actual irrupción de la inteligencia artificial, De Middel reconoce ahora mismo estar “en el modo gato con todas las uñas fuera, porque veo una herramienta muy potente en manos de una sociedad que no ha hecho el entrenamiento. Sin querer hacer asociaciones literales, es como darle una metralleta a un chimpancé. Si aún no sabemos leer las imágenes y ser conscientes del poder que pueden tener, abrir el abanico a que todo sea posible sin saber muy bien dónde están los límites, me parece muy peligroso. En el futuro, cuando hayamos aprendido, si aprendemos, a controlar eso, puede ser una herramienta útil, pero ahora, lo que veo es que ese mar en el que estamos a la deriva se ha convertido de repente en un océano”.

Un palmarés de excepción

Con este reconocimiento como Alumni Destacada 2023, el nombre de Cristina De Middel se une a los de sus 8 predecesores: Carlos Ledó, Enrique Belda, José Vicente Tomás, Sara Perales, Ramón Esteve, Rocío Cortés, Regina Monsalve y Raúl Polit.