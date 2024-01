Abigail Schaaff, conocida por dirigir algunas series como «El ministerio del tiempo» o «Madres. Amor y vida», estrena hoy su primer largometraje «L’home dels nassos», a través del cual pretende poner en valor la mitología valenciana. Concretamente, la obra, detrás de la cual se encuentra la productora valenciana Turanga Films, adentra al espectador en una leyenda, que se ha transmitido generación tras generación. La ficción cuenta la historia de un ser mitológico que captura a los niños mentirosos durante el último día del año.

La obra navega entre la mitología y la memoria histórica. «Nuria y Jorge Velasco me enseñaron la idea, ya que su tío les contaba siempre este mito. Me uní al proyecto sin pensarlo porque me interesaba esa mirada infantil, la memoria y cómo se transmite a través de un aire de libertad», recalca la directora.

Presentes en el ideario infantil

La película está protagonizada por Pablo Derqui e Ivan Benet y cuenta con la participación de Jeannine Mestre, Mercè Llorens, Pep Munné y Maria Molins, acompañados de los jóvenes Salli Diallo, Miranda Munné y Lluc Miravete.

«L’home dels nassos» pretende poner en valor los mitos y tradiciones de la cultura valenciana y española para que sigan presentes en el ideario de los niños. «Estamos hartos de adoptar mitos y tradiciones americanas y de otros países, cuando aquí tenemos muchos seres mitológicos que pueden ser muy atractivos, pero que desconocemos», reivindica Schaaff, quien añade que estas historias «ayudan a educar a los niños porque ‘L’home dels nassos’ enseña a no mentir ni esconder cosas».

Poco presupuesto

La directora, que está inmersa en varios proyectos televisivos, lamenta que los presupuestos y los tiempos de rodaje han sido muy ajustados. En sus palabras, «se ha conseguido sacar adelante por las ganas que tenía el equipo de hacer esta película». Por eso, reconoce que ha sido un proceso «muy complicado, pero con mucha implicación». «Hay niños, animales, lluvia y poco presupuesto, así que teníamos la combinación perfecta», reconoce la directora entre risas.

A todo ello, se sumaron las bajas temperaturas del paisaje. Recalca que «lo más duro fue el frío, sobre todo para los actores, «que recibían la lluvia ficticia de una cisterna muy fría a las siete de la mañana».