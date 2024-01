Faltan menos de dos semanas para el Benidorm Fest y, por consiguiente, para conocer quién será el artista que representará a España en el festival de Eurovisión. La primera semifinal se celebrará el martes 30 de enero y la segunda se emitirá el jueves 1 de febrero. Ambas darán paso a la gran final, el sábado 3 de febrero, en el que el ganador obtendrá el micrófono de bronce y se convertirá en el cantante que viajará a Malmö en mayo para conseguir ser el mejor artista de Europa.

A lo largo de la semana, varios artistas nacionales actuarán durante las galas de esta tercera edición como invitados. Entre ellos, están Abraham Mateo, Vicco, Camela o Sergio Dalma. Una de las grandes dudas era si la ganadora de la segunda edición, la valenciana Blanca Paloma, que actuó con su "EAEA" acudiría a Benidorm para entregar el micrófono al siguiente representante.

Sin embargo, ha sido la propia artista quien ha despejado todas las dudas en sus redes sociales. "No amigos, no está pendiente, ya me gustaría a mí cantaros en la final de Benidorm Fest", respondía la artista ante la gran cantidad de mensajes recibidos por sus seguidores, en los que le preguntaban si estaría en el festival. Chanel, quien consiguió una tercera plaza en Eurovisión, tampoco estuvo en el Benidorm Fest 2023 para felicitar al ganador. Ahora RTVE también ha prescindido de la artista, aunque se desconocen los motivos de su ausencia.

Hace unas semanas, la propia artista ilicitana recordaba cómo vivió el lanzamiento de aquel tema con el que consiguió un 17 º puesto. "No éramos conscientes de todo lo que pasaría ¡bendita locura! gracias a todos los que lo hicisteis posible!", recalcaba.