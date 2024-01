Tras cuatro años sin sacar material nuevo, Los Radiadores publican 'Sorbos de electricidad', un álbum en el que la banda valenciana formada por Raúl Tamarit (voz y guitarra), José Antonio Nova «El Joven» (guitarra), Sergio Domingo (bajo) y Vicente Vila “Metralla” (batería) ofrecen en nueve canciones y en algo menos de media hora un sonido único y personal.

«Los Radiadores siempre tuvo los objetivos claros: ellos son un ejemplo de grupo a la antigua usanza, de esos que pica piedra en el local hasta convertirla en oro. ¿No es maravilloso que sigan existiendo grupos así?», señala su discográfica, Bonavena Música, en un comunicado.

Furia y matices

Seguramente 'Sorbos de electricidad' sea su disco más rabioso, de guitarras enfurecidas, pero que nadie se quede solo en eso, porque en las canciones de este disco hay muchos más matices. Se trata de una obra orgánica con diferentes aristas dentro del lenguaje pop que se van descubriendo a cada escucha.

En 'Sorbos de electricidad' hay punk-rock («Moriré más por ti», «Ya no somos jóvenes», «Esto ya lo vi»), hay medios tiempos («Han vuelto a llamar»), cowpunk («Querido dolor»), rock and roll clásico vía Bo Diddley («He visto cosas que no podrás creer»), algo de surf ramonero («La misma canción») e incluso guiños selváticos y un poquito de reggae («Rápido»).

Realismo sucio

Las letras tienen peso poético, con un realismo sucio que te atrapa. Y es que Raúl Tamarit, el compositor de las canciones, ha sabido crear su propio universo, un lenguaje exclusivo que hace que el grupo valenciano se desmarque de la mayoría, para bien o para mal.

Grabado y producido por Carlos Ortigosa y el propio grupo en La Azotea de Karlsound, en esta ocasión cuentan con la colaboración de Gilberto Aubán en los teclados.