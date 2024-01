El Micalet como mirador para retratar la ciudad, de norte a sur, de este a oeste y en 360 º. Esto es a lo que dedicó buena parte de su vida el pintor Vicente Gómez García (1926-2012), que durante más de 60 años estuvo buscando todas las maneras posibles de pintar su València natal, del centro a la periferia, desde el postsorollismo realista hasta la abstracción geométrica.

Por eso, el nombre de la exposición no puede ser más adecuado. “La pasión artística por Valencia” estrena el 2024 en el MuVIM, con un total de 52 obras -algunas de grandes dimensiones- en la Sala Parpalló, en la que se ve tanto la evolución de la ciudad como el viaje del artista por los diferentes estilos.

En la presentación de la exposición, que se inaugura esta tarde y estará hasta el 21 de abril, el diputado de Cultura, Paco Teruel, ha destacado que es “de admirar la vida y obra de un artista engullido por las circunstancias personales e históricas” y ha animado a pensar por qué su obra no ha estado al alcance del público valenciano y en más sitios”, pese a ser uno de los exponentes de la “vanguardia del siglo XXI”.

Teruel ha lamentado que la obra del pintor fuera “menospreciada y casi escondida” durante “una guerra; el aislamiento y el hambre de la postguerra; y el miedo y la travesía en el desierto de una dictadura”.

Por su parte, el director del MuVIM, Rafael Company, ha destacado “la obsesión artística por València” de Gómez García que, precisamente, se vio influenciado por la maqueta de la ciudad del pare Tosca que hay en el vestíbulo del museo. Entre sus inspiraciones también estuvo “La ciutat de València: (sintesi d'història i geografia urbana)”, de Manuel Sanchis Guarner.

Para Company, ha sido indispensable la colaboración de la familia del pintor. “Lo mejor que le puede pasar a un museo es encontrar una familia comprometida con la obra de su antepasado y decidida a sacar lo mejor posible de esa obra”, ha apuntado.

Por primera vez en el MuVIM

Precisamente, el comisariado de la exposición ha estado a cargo de Josep-Marí Gómez, hijo del pintor que, a su vez, ha estado acompañado por el nieto del artista en la rueda de prensa, Joan Gómez Alemany. Con “La pasión artística por Valencia” es la primera vez que las obras del artista se verán en el MuVIM.

Para su hijo y comisario, es un “acto de justicia exhibir, enseñar y difundir la obra de un pintor notable pero que desgraciadamente es un gran desconocido para el pueblo valenciano. “Seguramente sea el que más obra ha hecho y durante más tiempo de la ciudad de València”, ha afirmado.

Las 52 obras están en la sala divididas en seis periodos: Obras tempranas sobre Valencia; Evolución de vistas desde el Micalet; Obras y estudios sobre el nombre de Valencia, su historia, planimetría y arquitectura; La Valencia de los alrededores; los estudios del pintor en la Calle Cuba y Zapadores; y la abstracción geométrica a partir de València.

También se pueden ver las diferentes fases artísticas del pintor, que desde los años 40 del siglo pasado pasó por prácticamente todos los géneros pictóricos como el realismo, hiperrealismo, impresionismo, expresionismo cromático-matérico, constructivismo volumétrico y la abstracción geométrica, incluyendo también lo que su familia ha denominado como “pictoesculturas”.

Uno de “Los siete”

Gómez García formó parte de las vanguardias, ya que fue miembro fundador del grupo conocido como ‘Los siete’, con Juan Genovés y a los que posteriormente se juntaron Joaquín Michavila y Eusebio Sempere, pero no se movía mucho por el mundo de las galerías. No obstante, sí se ganó la vida vendiendo obras, como bodegones, que hacía por encargos y vendía ‘de tú a tú’.

La inmensa mayoría de cuadros de la exposición siguen en manos de la familia, que explica que el artistas solía pintar y repintar cuadros que había hecho anteriormente, sobre todo en su época geométrica, como se puede ver en la exposición.

Destacan, entre otros, los largos cuadros del ‘skyline’ de València desde el Micalet -con vistas de norte y sud de la ciudad y la luz de las diferentes horas del día-, los bodegones de su estudio (con trampantojos incluidos) o los autorretratos que se hizo.

No obstante, lamentan que habrá cerca de una decena de los que no se conoce su paradero, pues el artista no dejó anotaciones sobre eso. Sí saben que hubo dos que llegó a comprar un directivo del Banco de València, pero con una reforma del edificio, desaparecieron. Esperan que la exposición pueda contribuir a sacarlos a la luz.

Vicentico, pintor vocacional

Vicentico, como le llamaban quienes le conocían, fue “un pintor vocacional, que fue construyéndose poco a poco” y que a pesar de que buena parte de su vida fue una persona muy social, “acabó retraído y cerrado en su estudio”. “En los cuadros muestra, no solo su evolución, sino la visión de alguien que ve València desde un punto de vista personal”.

Paco Teruel destaca “la pasión artística por Valencia y el empeño valiente para remover conciencias dormidas en una sociedad que, entonces, estaba instalada en los gustos artísticos clasicistas y alejados de los nuevos movimientos europeos”. “Somos deudores”, ha afirmado, sobre la obra y figura de Gómez García.