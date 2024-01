Suso Giménez está encantado con la acogida que está teniendo el último disco de Petit Mal, Como que nada ocurrió, publicado hace poco más de dos semanas. Por ahora, dice, el balance es «positivísimo». Naturalmente. El disco es impresionante, está recibiendo muy buenas críticas en medios locales y nacionales y se está pinchando con fruición en todas las emisoras especializadas, incluida Radio 3. «Me parece fenomenal porque para eso trabajamos, para llegar a la gente. Estamos entusiasmados por las expectativas, aunque también sabemos que habrá alguien al que no le parecerá tan guay», lamenta.

No es cenizo, es realista. A veces, clarividente. Ya nos avisó en 2019 de que caminábamos sobre hielo frágil y, con los restos del naufragio global, construyó un retablo vívido, certero y desolado en Páramo, un disco que acabó entre lo mejor de 2022. Ahora continúa cantando sobre la vida desde una visión cansada del fatalismo, las amenazas constantes y la continua alarma sobre los cataclismos por llegar que emiten sin cesar medios y redes. El tipo al que la vida le rompe las gafas de una hostia se pone una tirita, sigue para adelante como si nada hubiera pasado y se marca uno de los discos del año. Una obra de arte con hechuras de clásico instantáneo, uno de esos compacts que aparecen al cabo de los años en la guantera del coche y, cuando lo vuelves a poner, descubres que las recuerdas todas.

Un disco más fino, más complejo y más variado que el polvoriento, rural y agreste Páramo, también excelente. Música líquida en tecnicolor contra aquella monolítica obra color sepia. Con registros más urbanos, pero que no dejan atrás el catálogo folklorista norteamericano que Suso lleva tatuado en su código genético. Unas veces se acerca al indie de finales de los 80, otras camina por los senderos del heartland de la mano del saxo de José Muñoz, otorgando un plus de clase al asunto y elevando el conjunto. Un trabajo en el que no sobra ni falta nada, perfecto en la intención y en su expresión, brillante y equilibrado. Atractivo. Entretenido. Adictivo. «Estoy más que satisfecho con el resultado, ha sido óptimo. Es el tercer trabajo que nos produce Paco Morillas y estoy encantado. Además de su enorme capacidad de trabajo y de su inmejorable criterio, siempre está de buen humor. Grabar con él es estar siempre a gusto, nunca te agobia por muy cuesta arriba que se ponga una canción o una toma», explica.

En directo, la banda suena potente y exquisita, tal y como pudimos comprobar en Loco Club hace un par de viernes durante la presentación del disco. Por motivos personales han perdido por el camino a Xavo Giménez, responsable de sus sonidos más country, así que hicieron de la necesidad virtud, actuaron como que nada ocurrió y le dieron una vuelta al setlist de sus actuaciones. Apostaron por la electricidad, la velocidad y las guitarras restallantes. Juan Luis Salmerón se lució bravamente, recordando a los desmemoriados el gran guitarrista que es desde sus tiempos en La Muñeca de Sal, otorgando a viejas y nuevas piezas un sabor rockista y homogeneizador, exprimiendo con ganas su Mustang.

El propio Suso estrenaba una Telecaster con la que se sintió muy cómodo, ejecutando figuras coloristas entre la precisa y mullida base rítmica que le ofrecían Juanma García al bajo, rellenando a tope los compases, y el joven Marc Miralles tras unos parches muteados con trapos para agravar aún más el ambiente. Anna Sanz se encargaba de adornarlo todo con la tensión que emanaba de sus teclados y su violín, envolviendo el paquete en folk de cámara y estableciendo delicados y emotivos puentes armónicos que ataban su voz a la de Suso en un hermoso y elegante diálogo sonoro.

Tras la visita de Carolina Otero y Roberto Timón al escenario para interpretar en hermandad «Water or snow», la actuación avanzó hacia un final protagonizado por las magníficas «Para no desesperar», «Partimos de un error» y «Argumentos para salir intacto», luminosas, aguerridas y veloces, con sintes y guitarras al rojo vivo, para cerrar el evento con una maravillosa versión de «China girl» que dejó a los asistentes con la sensación de que este proyecto musical ha alcanzado la excelencia.