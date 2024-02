Se acabó la preselección; empieza lo serio. Almácor, María Peláe, Jorge González y St. Pedro acompañarán a Nebulossa, Angy, Sofía Coll y Miss Caffeina en la final del Benidorm Fest. Dos representantes alicantinos pelearán por llevarse el Micrófono de Bronce después de que el artista villenense Almácor sellara ayer su pase para la gran cita del sábado, en la que estará también el matrimonio de Ondara, Nebulossa, estrellas de la primera semifinal con Zorra, consagrado ya como himno de esta edición.

El Brillos platino de Almácor quedó en cuarto lugar pero hizo vibrar el Palau l’Illa con un directo memorable del que disfrutó incluso el alcalde de Villena. El artista alicantino fue el encargado de cerrar las actuaciones de la segunda semifinal, que dio para mucho y que evidenció los problemas de algunos artistas cuando salen de las comodidades del estudio y no tienen el autotune a mano.

Almácor/ Brillos platino

El villenense se lo pasó en grande sobre el escenario. Se sabía favorito y lo demostró con una actuación cargada de buen rollo y de los mejores efectos visuales de la edición. La única duda era su capacidad vocal, y la resolvió como el artista que es, siendo consciente de cuál es su techo. No todos son capaces de montar una fiesta como la que montó él durante tres minutos, por mucho que cuentes con un tema adaptado a la industria actual. Un hit no es un hit sin un gran performer detrás. El buen rollo no se limitó a su actuación, y ya fuera del escenario siguió haciendo gala de su simpatía y también, de amor por su tierra.

María Peláe/ Remitente

La malagueña tomó el relevo de Blanca Paloma y puso el toque flamenco en esta edición. Pero el cupo de este género ya lo agotó la artista ilicitana, ganadora el pasado año, y será difícil que una propuesta de este estilo vuelva a ser firme candidata a representar a España en Eurovisión. Su merecido pase a la final es un reconocimiento que se queda pequeño ante el derroche de sentimiento y garra de una incombustible María Peláe que, salvo gran sorpresa, tendrá difícil presentar batalla en la final que seguramente irá por otros derroteros.

Dellacruz/ Beso en la mañana

Quizá la apuesta menos sólida de todas las de este tipo que se enfrentaron ayer. El artista dio todo para defender la canción, pero sus problemas de afinación tiraron por la borda todo su empeño.

Marlena/ Amor de verano

Tiene todo para convertirse en una de las canciones del próximo verano y ya suena con fuerza en las principales radios comerciales. Se queda fuera de la final, pero poco les debe importar, porque a esta canción, no diseñada para el directo, le espera un futuro brillante lleno de reproducciones y de largas noches.

St. Pedro/ Dos extraños

Al contrario que Sofía Coll el pasado martes, el artista canario (uno de los grandes favoritos según las casas de apuestas) sí respondió a las expectativas y enamoró al público y al jurado con un bolero que hipnotizó a todos los presentes en el Palau l’Illa y que por encima de todo, ya es historia del concurso.

Jorge González/ Caliente

El cantante subió la temperatura en un pabellón que se entregó por completo a él durante una abrasadora actuación que le valió el pase a la final. Las casas de apuestas no lo situaban entre los favoritos, pero él decidió no hacer caso a quienes lo ignoraban y no sólo se metió en una fiesta a la que nadie le había invitado, sino que se convirtió en una de las estrellas de la noche, y veremos si en uno de los tapados de cara a la final.

Yoly Saa/ No se me olvida

El Benidorm Fest se creó para que canciones como esta pudieran llegar al gran público. No tuvo nada que hacer ante los colosos que marcaron la semifinal de anoche, pero la nota del jurado reconoció el valor y la calidad de una propuesta que fue defendida con los mejores honores por parte de su autora.

Roger Padrós/ El temps

El cantautor catalán lo hizo lo mejor que pudo y recibió el reconocimiento del jurado a una actuación elegante e íntima, un tipo de propuesta que lo tiene crudo para eventos de este tipo, aunque pese a todo, se quedó rozando la final tras acabar en quinto puesto, a 12 puntos de Almácor.