El Benidorm Fest también se gana a través del vestuario

La cantante Massiel conquistó Eurovisión el 1968 con su mítico "La, la, la", un tema tan mítico como también lo fue el vestido que la acompañó durante aquella experiencia. Fue la propia artista quien viajó personalmente a París para escoger este diseño de la marca Courrèges, que estaba confeccionado en tul, con estampado de flores y corte imperio. Aunque las canciones son las principales protagonistas de este festival europeo, el vestuario también se ha convertido en una seña de identidad. El mono azul de canutillos de porcelana azul turquesa de Salomé (1969), las botas de plataforma, las faldas largas asimétricas y los pantalones con perneras afaroladas de ABBA (1974) o el mono y la chaqueta torera decorados con más de 50.000 cristales de Swarovski de Chanel (2022) son sólo algunos de los "looks" que han marcado la historia de este certamen musical. "El vestuario siempre ha sido importante, ya se vio con la actuación de Massiel hace muchos años. Antes no había puesta en escena, sólo era la canción y el vestuario. Este tenía que ser muy característico porque no había más medios técnicos", señala Raúl Amor, figurinista de RTVE y estilista de algunos representantes españoles como Blanca Paloma, Chanel, Barei, Blas Cantó, Manel Navarro y algunos "eurojuniors" como la valenciana Sandra Valero.

El Benidorm Fest, a través de las redes sociales "Se ha demostrado que la puesta en escena y el vestuario tienen que ir de la mano y estar en consonancia. Estos años hemos visto diseños con mensajes, que se transforman, que brillan...Es una parte fundamental", explica el experto, quien reconoce que "Eurovisión sigue las tendencias de cada año". Para él, el vestuario es fundamental desde el primer día. "La imagen debe ser impecable porque se empieza a ganar Eurovisión día a día", reivindica. Por ello, los 16 artistas que han participado durante estos días en el Benidorm Fest han trabajado la puesta en escena desde el primer día. "Cuando ves las propuestas del festival, se ve si hay dinero invertido o han sido ellos mismos quienes han trabajado su vestuario", reivindica. Por eso, el estilista, una vez escogido al representante, trabaja con el equipo para mejorar la propuesta. "Quien gana, gana también por el vestuario, por lo que tenemos que trabajar a partir de la coreografía y la escenografía", destaca. Diseñadores valencianos Durante esta semana, los artistas han lucido varios diseños tanto en la gala inicial como en las dos semifinales. "Me han gustado las puestas en escena y ya se ha visto la apuesta por el vestuario", afirma Amor. El castellonense Adrián del Maestre, que se inició en el mundo de la moda hace un año, ha sido uno de los diseñadores que ha participado en esta tercera edición del Benidorm Fest. Él vistió a la participante de la segunda edición Vicco, que actuó en la primera semifinal el martes y a los artistas Almácor y Yoli Saa. Del Maestre reivindica que los estilistas "configuran la ropa en base al imaginario visual". "Propuse actuar en el Benidorm Fest, pero no hubo respuesta" Él entregó algunas de sus colecciones al "showroom" del certamen para que decidieran cuáles podrían encajar con las actuaciones o las actividades. "Haces un proceso de investigación en torno al artista y al acto, ya que la moda tiene que transmitir el mensaje de la canción, del artista y sus valores". "Esta noche la vamos a liar muy fuerte, 'Brillos platino' va a sorprender" Fuerza en Blanca Paloma Por su parte, Marcos Ruíz, natural de Benidorm, trabaja con la ganadora de la segunda edición del Benidorm Fest, la valenciana Blanca Paloma, desde el pasado mes de octubre. Se conocieron en la primera edición y él lo tenía claro. "Siempre le decía que quería vestirla y, al final, se cumplió", recuerda. En su caso, reconoce que intenta apostar por el color rojo (característico de la artista), el volumen en las mangas y un escote que marque su clavícula para resaltar los movimientos. "Busco el empoderamiento de la ropa para demostrar su personalidad, siempre le digo que tiene que sentirse diva, pero también cómoda", recalca. El valenciano también diseñó el vestuario de uno de los conciertos de Chanel (representante en Eurovisión en 2022). "Siempre hay una historia detrás. Ella tiene mucho movimiento en su 'show', por lo que tenía que ser un body con personalidad, pero que se acoplara a la iluminación", explica. Aunque todavía no se conoce al próximo representante de Eurovisión, los estilistas ya estudian todas las propuestas para esta edición.