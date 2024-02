Vicente Colom dona 14 dibujos al Museo de Bellas Artes de València

El Museo de Bellas Artes de València ha recibido la donación de 14 dibujos firmados por el artista valenciano Vicente Colom. Con este «regalo» realizado por el propio Colom, la pinacoteca de la calle San Pío V quiere construir su futuro. «Ojalá mis predecesores en el cargo hubieran promovido más la donación en su tiempo de obras por parte de artistas como Sorolla, Muñoz Degrain o Pinazo», dijo este viernes el director del museo, Pablo González Tornel.

El máximo responsable de la pinacoteca ha hecho estas declaraciones durante la presentación de esta serie de obras, junto al propio artista y el vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Cultura, Vicente Barrera.

Se trata de una serie de 14 obras a pluma que representan paisajes, cascos de gladiadores, capiteles de columnas, imágenes de Nueva York y hasta una chaquetilla torera. Barrera, torero, dijo entre risas, que él no había tenido nada que ver en esta donación, pese a ser admirador y poseedor de obra de Colom.

González Tornel explicó que, «a lo mejor, para un museo que es percibido como un museo de arte clásico como es este, pudiera resultar sorprendente la incorporación de un conjunto de 14 obras de un artista contemporáneo, que sigue produciendo». Sin embargo, el director del museo justificó esta incorporación con que «además de estar pensando en el museo del presente, debemos pensar es en el museo del futuro. Ojalá aquellos que me precedieron se hubieran preocupado de que Pinazo, Sorolla, Benlliure o Muñoz Degrain hubieran donado más de lo que ya hicieron». «Así es como se construye una institución que pretende ser la custodia de la historia del arte de un pueblo y que pretende ser capaz de situar la excelencia artística de València en el panorama nacional e internacional», añadió.

Hasta el mes de abril

El museo ha habilitado un espacio entre salas para exhibir una docena de las 14 obras donadas por Colom y que estarán expuestas hasta el mes de abril para después «descansar» por motivos de conservación, explicó el director del museo.

González Tornel también recordó la «flexibilidad» cronológica del museo por lo que, en su opinión, «tanto en IVAM como el Bellas Artes pueden exponer a Pinazo y no se produce ninguna paradoja espacio-temporal».

El artista se mostró emocionado de formar parte de la colección del Bellas Artes, un acontecimiento que -aseguró- «nunca esperaba que llegaría». Vicente Colom (València, 1941) se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de la ciudad hasta 1965, fecha en la que viajó a París, donde viviría antes de trasladarse a Madrid. Son célebres sus series sobre el movimiento y la figura humana o el paisaje y la pluma su técnica predilecta.

Un proyecto para el museo

Barrera explicó ayer que desde Cultura tiene sobre la mesa «un proyecto» para el Museo de Bellas Artes, aunque no quiso ir más allá hasta que este no fuera definitivo. «No quiero ir con acertijos», dijo el conseller, que sí aseguró que ese plan iría en la línea de «mejorar» el museo. Barrera adelantó que el próximo día 22 asistirá a una reunión de los máximos dirigentes culturales de las distintas autonomías con el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El «orden del día -dijo- lo marcará Madrid» por lo que no pudo avanzar si en el encuentro podrá hablar con Urtasun del museo.