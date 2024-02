Las pantallas del Times Square se han convertido en uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York. Al viajar a la ciudad, los visitantes suelen fotografiarse en esta intersección de avenidas, que se ha convertido en protagonista de muchas series y películas. Además, decenas de cantantes y artistas suelen promocionar sus temas y obras en estas iluminaciones que congregan día a día a decenas de personas que transitan por estas calles.

Sin embargo, durante el día de hoy y curiosamente, una de estas pantallas tendrá protagonismo valenciano.

Concretamente, la galería valenciana O+O, junto a la galería madrileña Santana Art Gallery, han organizado una exposición efímera, que durará 24 horas, bajo el nombre «Art of Spain in New York» para transportar el arte nacional. Así, en una pantalla de 158 metros, se proyectará un video con algunas obras de los artistas valencianos Pilar Palomares Luis González , Enriqueta Hueso (directora del centro valenciano) y Pilar Martinez. Además, junto a cada obra mostrada aparecerá un código QR con el cual los espectadores podrán conocer la trayectoria de cada uno de ellos y profundizar en su obra.

Trabajo inmortalizado

El trabajo quedará inmortalizado para que los artistas puedan recordar este momento. Así, un equipo de Nueva York realizará a lo largo del día varias fotografías y videos entorno la exposición.

Los artistas Kenryo Hara, Edu Larrasa, Celeste Garrido, Nel Piñeiro, Xulio Lago, Faba Fouret, Nacho Gili y María de Andrés completan la exposición.

«Estamos muy ilusionados de que nuestra obra llegue a Nueva York y se tenga en cuenta el arte valenciano», reconoce Enriqueta Hueso, quien señala que se trata de un auténtico escaparate mundial que «nos pondrá en el punto de mira».

«La pandemia nos demostró que teníamos que llevar las obras a otros formatos como las exposiciones virtuales y, en este caso, es una publicidad enorme porque a diario pasan 300.000 personas», concluye.