Los valencianos Nebulossa, un dúo de Ondara formado por Marya Bas y Mark Dasousa, serán los representantes de España para el próximo festival de Eurovisión, que tendrá lugar el 11 de mayo en Mälmo (Suecia). Anoche, en la final más abierta de las tres ediciones, se proclamaron ganadores del Benidorm Fest, gracias al apoyo del jurado y del televoto con 4.484 votos, sólo dos por delante de Jorge González.

El público del estadio del Palau de l'Illa de Benidorm coreó la canción, fue la más aplaudida por los espectadores presentes en el plató, a pleno pulmón que corearon el "zorra, zorra, zorra" del estribillo. Los dos integrantes actuaron sobre un cabaret queer, con muchos toques rojos y negros; unos elementos que la auparon hasta la victoria.

Cómo es la canción "Zorra"

"Zorra" es una canción con toques ochenteros y otros indie, con ciertas reminiscencias al "Ay, mamá" de Rigoberta Bandini. Como esta, la de Nebulossa es una canción con un mensaje de reivindicación, que hace una reconversión de un insulto machista tan impregnado a la cultura española. Pero los valencianos lo reapropian para transformarlo en un alegato a la libertad individual y sexual sin complejos.

La protagonista de la letra de la canción no se preocupa por "ser la oveja negra; la incomprendida, la de piedra", porque sabe que es "mi naturaleza" y "cambiar por ti me da pereza". Básicamente transmite un mensaje: ¿Qué pasa si decido ser cómo quiero y no cómo tú quieras? Porque al final cambiar por alguien, no es una opción en el siglo XXI, sino que hay que tener la libertad de ser como uno quiera.

De hecho, una de las estrofas deja claro el mensaje de la canción: "Si salgo sola, soy la zorra; si me divierto, la más zorra; si alargo y se me hace de día; soy más zorra todavía". Pero a pesar de ello Mary Bas canta que no le importa, le da igual porque quiere vivir siendo quien quiere ser.

Polémica en Eurovisión

Una de las principales preocupaciones de cara a Eurovisión es que las normas de la UER no permite incluir palabras mal sonantes en las canciones que participan en el festival europeo. De hecho, en el año 2021, Mäneskin tuvo que cambiar "cazzo" (mierda) y "coglioni" (idiotas) por otras palabras. ¿Qué pasará con "zorra" que es la palabra protagonista de la canción y que entronca todo su significado?

Por el momento, RTVE se muestra tranquila, lo ha hecho en la rueda de prensa de los ganadores, celebrada este domingo por la mañana en el mirador de Benidorm. Apela a la definición de la RAE del término que, realmente, incluye un animal en su definición, más allá de la reconversión que la palabra ha sufrido en manos de la sociedad. Creen que la palabra no tendrá problemas de cara a participar en Eurovisión.