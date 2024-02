Hace casi un año, mientras hablábamos sobre Galavera, su proyecto paralelo, Raúl Tamarit, guitarrista, cantante y compositor de Los Radiadores me decía que el mundo no clamaba por un nuevo disco de su banda. Acababa de resolver la crisis creativa que lo sumió en la inacción durante muchos meses, después de que en 2020 publicaran el elepé “Bailes de verano”, con el que pretendían celebrar su primera década de existencia. Un muy buen disco que contaba con las colaboraciones de Pat Escoin o José Manuel Casañ y con el que pretendían vehicular la ilusión cumpleañera a través de numerosas presentaciones y conciertos. La pandemia se llevó todo al diablo, incluidas las ganas de componer nuevas canciones.

El nuevo disco de Los Radiadores, “Sorbos de electricidad” es magnífico. Puede que el mundo no lo reclamara, pero ellos lo han publicado igualmente con esfuerzo, dedicación y orgullo. Media hora de guitarras afiladas y rabiosas, de punk rock sin adulterar. Treinta minutos de trepidación frenética, de palpitación profunda. Nueve canciones con un voltaje colosal, pero con el amperaje justo para no dejarte pajarito y poder volver a escucharlo cien veces más. Un artefacto salvaje, pero no caótico. Puro, pero tamizado. Y con la rúbrica orgullosa de quien sabe que ya tiene una identidad y presume de ella. Radiadores a carta cabal.

“Después de cuatro años de silencio, con este disco nos hemos querido quitar los complejos. Ya estaba bien de mirar de reojo a otros, eso no trae nada bueno. Estos somos nosotros y esto es lo que sabemos hacer. Sin dudas ni vacilaciones”, explica Tamarit, quien recuerda que comenzaron a recuperar el tono anímico y creativo durante la gira de Introglicerina, junto a Seguridad Social. “Toda aquella rabia y aquella energía que volcábamos encima del escenario la acabamos canalizando para soltarla a modo de escupitajo en este nuevo disco, producido por Carlos Ortigosa. Nos cogió el rollo enseguida porque somos transparentes, y por eso ha conseguido capturar esa crudeza y esa aspereza que mostramos en directo”.

El artefacto chorrea orgullo. El de aquellos que puede que no vivan del rock, algo impensable en estos días, pero sí el de los que viven por él. Empieza y termina arriba, es rápido, potente y directo. No está pensado, está vivido. Y te deja la misma sensación que cuando le metes la lengua a una pila de nueve voltios: un calambre ácido y salado, un chispazo con el sabor metálico de la sangre que estos cuatro tipos han vertido en sus surcos. Y ganas de repetir.

Empieza con “Moriré más por ti”, una fabulosa canción de amor. Así quiero que me quieran, veloz, furiosa y sedientamente, a sorbos grandes, con la intensidad de quien prevé el final en cada beso. Y que mueran por mí, como si mi cuerpo fuera la última destilería en pie del planeta. Continúa con los coros de playa urbana que adornan “La misma canción” y con el sarcástico relato de la odiosa peñuza que cabalga “He visto cosas que no podrás creer” a ritmo de Bo Diddley y el dinámico teclado de Gilberto Aubán.

La ironía dulcemente venenosa de “Querido dolor” da paso a “Han vuelto a llamar”, inapelable temazo propulsado por el órgano y la sección rítmica funcionando a machamartillo en el corazón de una tormenta eléctrica desatada por José Antonio Nova. Todo el disco es fragorosamente rítmico. “El batería, Vicente Vila, y el bajista, Sergio Domingo, han mandado mucho durante la grabación, han tenido espacios y silencios donde explayarse”, revela Tamarit.

La electrocución continúa con “Ya no somos jóvenes”, el brillante trallazo marca de la casa “Esto ya lo vi” y acaba con el lamento justificado de “Ayúdame” y “Rápido”, homenaje a los Clash, a Johnny Thunders y a Barricada, que muere con el zumbido de un acorde suspendido y los sonidos ambientales de una fauna nocturna para la que ulular, estridular o hacer ruido significa una expresión vital irremediable, aunque a otros les parezca insignificante. Que el mundo no pedía a gritos un nuevo disco de Los Radiadores era cierto. Que yo soy más feliz cuando ellos, unidos, compenetrados, firmes, seguros, dignos y honestos sacan nuevo material y lo defienden en directo, también. Y al mundo, que le den por saco. Pero mucho.