Los políticos polemizan al ritmo de la «Zorra» de Nebulossa

Habría que remontarse al 1968 del "La, la, la" para encontrar algo parecido a una polémica política relacionada con la participación de España en Eurovisión. La historia ya la saben: Joan Manuel Serrat era el elegido para representar al país en el concurso musical europeo con aquella composición del Dúo Dinámico. Pero Serrat la quería interpretar en catalán, obviamente TVE se negó y sustituyó al “noi” por Massiel, que fue quién acabó llevándose la gloria (ella y el régimen que la promocionó).

Unos cuantos años después, también hubo cambio de letra obligada en otra representante eurovisiva española. La polémica (por otras razones) “Baila el chiki chiki” borró las apelaciones a Rajoy, Zapatero, Hugo Chávez y el rey Juan Carlos, que fueron sustituidos por Pau Gasol, Fernando Alonso, Javier Bardem o Antonio Banderas para poder cu mplir con las normas del festival que obligan a evitar referencias políticas en las canciones.

"Ay mamá" contra "SloMo"

Más revuelo provocó la “Ay mamá” de Rigoberta Bandini, con exhibición de teta incluida, en la fase clasificatoria del Benidorm Fest de hace un par de años, alabada como “lema feminista” por parte de la entonces ministra Irene Montero, y motivo de chanza para Santiago Abascal (Vox), quien aseguró en un mitin que a él las tetas le gustaban “desde pequeñito”. Rigoberta, por cierto, perdió contra Chanel, cuya “SloMo” fue rechazada lírica y estéticamente por algunos sectores de la izquierda que la consideraron una concesión sexista al machismo implícito en la industria musical.

Y ahora ha sido la “Zorra” con la que los valencianos Nebulossa representarán a España en la final de Eurovision del próximo 11 de mayo, la que también está despertando el instinto polemista de nuestros políticos. Aunque en esta ocasión, la crítica y los halagos quizá se distribuyen de una manera algo más transversal.

"La cuna de la felicidad"

Así, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fue de los primeros en alegrarse públicamente por el triunfo de “Zorra” y así lo mostró tras la final del Benidorm Fest en las redes sociales y lo volvió a hacer ayer en televisión: “A mi me parece que Benidorm es la cuna de la felicidad, en ningún sitio se está mejor. Todo lo que ocurre allí tiene magia. La canción que ha elegido Benidorm tiene toda mi felicitación. Nebulossa es una artista extraordinaria".

Su vicepresidente y conseller de Cultura, Vicente Barrera, no se pronunció hasta ayer al respecto, y solo lo hizo tras ser preguntado en una comparecencia de prensa. «Ojalá les pueda felicitar cuando ganen Eurovisión» porque “quiero que España gane siempre”, dijo Barrera. Aun así, el máximo representante de Vox en el Consell también subrayó que hay «asociaciones feministas que no han quedado satisfechas» con la canción de Nebulossa porque “dicen que es machista».

La presidenta de Les Corts y el obispo

Más explícita fue el lunes la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, quien se preocupó en un mensaje en las redes sociales por los niños y jóvenes que vieron la actuación y se preguntó si “cuando un chaval llame zorra a una compañera le van a subir un punto la nota o le darán un premio a final de curso”. “Porque supongo que de reprenderlo ni hablamos, ¿no?», añadía seguidamente.

También estaba preocupado con la trascendencia que podría alcanzar la letra de “Zorra” el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, quien en su programa de radio (“Sexto continente”) dijo estar convencido de que “tiene que haber muchas personas con sensibilidad feminista a quienes les chirríe que la respuesta frente a la vejación a la mujer sea el que yo asumo esa vejación”.

Misoginia y banalización

Y, efectivamente, parece que a algunas de estas personas el mensaje eurovisivo les ha chirriado. La socialista Elena Valenciano escribió en redes que no le gusta que ni a su hija ni a ella las llamen zorras ni si quiera en broma. Ángeles Álvarez, quien fuera diputada por el PSOE, escribió que se trata de la exaltación del sexismo, la misoginia y la banalización de la violencia. «Veréis a vuestras hijas reivindicándose zorras’, advertía Álvarez. Y la exsenadora y expresidenta de Andalucía Susana Díaz pedía no “ponerle valla” al arte pero que a ella no le gustaba que le llamaran “zorra” ni creía que hacerlo le empoderase.

Zorras contra la "fachosfera"

Pero no todos en el PSOE y su entorno piensan así. El primero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya el lunes se descolgó en televisión afirmando que, aunque seguro que la “fachosfera” le hubiera gustado que a España le representara el “Cara al sol” a él “Zorra” le gustaba, entre otras cosas porque demostraba que el feminismo, además de justo, también puede ser “divertido”. También la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se fijó en el cariz divertido de la canción de Nebulossa ya que, a su juicio, “rompe estereotipos, rompe moldes y rompe con el edadismo”.

No se mojó tanto el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien dijo que “todas las canciones eran extraordinarias” y que, al final el público eligió la que creyó mejor», mientras que Diana Morant, ministra de Ciencia, mostró su satisfacción por la victoria de los también valencianos Mark y Mary asegurando en un mensaje en X con una gran foto en la que se ve la palabra "Zorra" bien grande, que “será una alegría bailar” a su ritmo “en la próxima edición de Eurovisión”.