El tema de Maria Bas y Mark Dasousa contiene un fuerte mensaje de empoderamiento femenino, que cautivó no sólo al público, sino también al jurado en la gran final. Tras el éxito, el canal de Eurovisión en TVE ha publicado en sus redes sociales la versión traduciada al inglés para llegar a un mayor número de seguidores. Sin embargo, la cadena ha decidido mantener en español el término "Zorra", que da título al himno.

En un primer momento, RTVE tradujo "Zorra" a "Vixen", pero, tras varios comentarios de los seguidores, han decidido mantener el concepto original.

RTVE pretende que el tema traspase fronteras y se escuche entre los eurofans de todos los países antes de la gran final de Eurovisión con el objetivo de conseguir el micrófono de cristal. Por eso, la cadena pública también traducirá el tema al francés, al alemán, al italiano, al portugués y al sueco.

La canción cuenta con muchos seguidores, pero también ha recibido críticas en todos los ámbitos. El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendió en un programa televisivo la letra añadiendo que "a la fachosfera le hubiera gustado tener el 'Cara al sol'".

Aunque, en un primer momento, se habían generado ciertas dudas sobre si la palabra "Zorra" podría interpretarse en el festival. RTVE señaló que "hay muchas interpretaciones del título de la canción presentada por RTVE (...) y teniendo en cuenta su uso previsto en el contexto de la letra y el mensaje de la canción, hemos concluido que la canción es elegible para participar en el concurso de este año".

“I know I’m just a vixen to you,

My past is gobbling you up,

I know I’m the black sheep,

The misunderstood, the one made of stone.





I know I’m not who you want me to be (I know),

I get it, it’s driving you up the wall (I know),

But this is just my nature,

Can’t be bothered changing for you.





I’m in a good place now,

It was just a matter of time,

I’m gonna hit the streets and shout out what I feel,

From the rooftops.





If I head out solo, I’m a bit of a vixen,

If I’m having fun, I’m the biggest vixen,

If I stretch the night till it’s daylight,

I’m an even bigger vixen.





When I get what I want (Zorra, Zorra),

It’s never ‘cause I deserve it (Zorra, Zorra),

Even though I’m taking on the world,

No one appreciates it at all.





I’m in a good place now,

It was just a matter of time,

I’m gonna hit the streets and shout out what I feel,

From the rooftops.





I’m in a good place now (Zorra, Zorra)

Rebuilt from the inside out (Zorra, Zorra)

And that vixen you were so scared of,

She’s been empowering herself,

And now she’s a picture-perfect vixen (Zorra, Zorra, Zorra)





who’s not doing so badly (Zorra, Zorra, Zorra)

And couldn’t care less about anything

Go ahead, throw stones, if that’s your thing,

I’m a picture-perfect vixen,





I’m a real woman (Zorra, Zorra, Zorra)

And if I get all worked up (Zorra, Zorra, Zorra)

From vixen, I might just turn into a jackal,

If so, you’re in trouble,

I’m a picture-perfect vixen (Zorra, Zorra, Zorra).





I’m in a good place now,

Just a matter of time,

I’m gonna hit the streets and shout out what I feel,

From the rooftops.





I’m in a good place now (Zorra, Zorra, Zorra)

Rebuilt from the inside out (Zorra, Zorra, Zorra)

And that vixen you were so scared of,

She’s been empowering herself,

And now she’s a picture-perfect vixen”