Una semana después de la elección de la canción "Zorra" de los valencianos Nebulossa para representar a España en Eurovisión, las críticas y las polémicas en torno a su letra siguen siendo protagonistas, incluso entre los políticos, que no han dudado en dar su opinión respecto a esta letra.

La delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión de RTVE, Montserrat Boix, ha presentado su dimisión tras la elección el pasado sábado en la final de la tercera edición del Benidorm Fest. Boix ha publicado un mensaje en X (antiguo Twitter) en el que anuncia que "he dimitido porque no puedo asumir esta posición". Reconoce que su primer trabajo como delegada fue cambiar las bases del Benidorm Fest tras la polémica de "SloMo", de Chanel. En sus palabras, la canción "Zorra ni es empoderamiento para las mujeres ni feminismo". Por eso, pide "perdón a las víctimas de violencia de género".

Boix ha anunciado esta decisión tras una pregunta de uno de sus seguidores. La antigua delegada ya había compartido a lo largo de la semana algunos mensajes de mujeres que se oponían a este tema como, por ejemplo, el tweet de una seguidora que denunciaba "a mi no me gusta que me llamen “zorra”, ni que se lo llamen a mi hija. Ni siquiera en broma. Para reivindicar nuestra libertad no necesitamos acudir a la violencia verbal" o "¿Es realmente necesario llamar zorra a una mujer empoderada y luchadora?".

Boix se define en sus redes sociales como "periodista feminista comprometida con la igualdad, la información con perspectiva de género y el periodigno. Sin demanda de prostitución no hay trata".