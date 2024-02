El cine español vive hoy su gran noche con la celebración de la 38 º edición de los premios Goya, que este año se celebra en la ciudad de Valladolid. La Comunitat Valenciana tendrá una gran representación con diez nominaciones en seis categorías distintas. Como reconocía la alcaldesa de València, María José Catalá, hace unos días se trata del año en el que el talento valenciano cuenta con mayor representación.

Muchos de los nominados valencianos ya han pasado por la alfombra roja luciendo sus mejores galas para festejar la cultura y reivindicar el sector audiovisual valenciano en toda España.

En la categoría de mejor cortometraje de animación, la Comunitat cuenta con hasta tres de las cinco nominaciones. Concretamente, Todo está perdido, de Carla Pereira y Juanfran Jacinto y las productoras valencianas Mammut Films e Inaudita, Becarias, de Marina Donderis, Marina Cortón y Núria Póveda y la productora Pangur Animation, y Todo bien, dirigido por Diana Acién y producido por Rocío Benavent (Saltarinas). Completan la categoría To bird or not to bird, de Martín Romero, y Txotxongiloa, de Sonia Estévez.

En la categoría mejor película documental, dos largometrajes del audiovisual valenciano optan a la estatuilla. En este sentido, se encuentran Contigo, contigo y sin mí, dirigido por Amaya Villar y producido por Carlo Ursi para la productora dianense Montgó Films.

Mientras seas tú. El aquí y ahora de Carme Elías, de Claudia Pinto, es una de las favoritas dentro de esta categoría, que ya ganó el Gaudí a mejor documental hace unos días. La obra cuenta el día a día de la protagonista tras ser diagnosticada de alzhéimer.

Película de animación

Otras dos candidaturas valencianas luchan por la mejor película de animación. El dibujante valenciano Mariscal, junto a Fernando Trueba, optan a la estatuilla con Dispararon al pianista (They Shot The Piano Player). Ambos luchan contra Momias, del director Juan Jesús García Galocha y el productor requenense Toni Novella.

En el apartado de mejor corto documental, opta Una terapia de mierda, dirigido por Javier Polo y producido por él, junto a Jorge Acosta, Moscardó, Maxi Valero y Nathalie Martínez para Cosabona Films, Inaudita, Los Hermanos Polo y Wise Blue Studios.

Otras categorías

El compositor valenciano Arnau Bataller y la peluquera Sarai Rodríguez también optan a una estatuilla en las categorías de mejor música original (La paradoja de Antares) y mejor maquillaje y peluquería (Valle de sombras), respectivamente.