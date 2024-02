Desde la cúpula del Empire State lanzó su último grito de amor. Pero ya nadie podía oírlo. Los aviones ametrallaron el lamento de King Kong y al pie de ese lamento alguien dijo que aunque no hubieran podido hacer el amor nunca había dado el cine una historia tan hermosa. Tan cruel tampoco. A veces una historia es la mirada de quienes la viven: «Si me miráis muy fijo os tatuaré en los ojos su rostro que llevo en los míos», escribe Alfonsina Storni. Ahí la mirada del dios de las afueras sobre el miedo de la mujer tendida en la pira de los sacrificios, la huida con ella lejos de la barbarie humana, el apaciguamiento de las cuevas, la violenta amenaza de los depredadores.

Si hubiera poseído el don de la palabra, les habría explicado eso a los comerciantes del horror, a quienes pilotaban los aviones de la destrucción, a ese mundo que seguía inmutable explicando el amor con el lenguaje trabucado de la dominación y no con el de quien se ha subido hasta la cumbre de la tierra para encontrar allá abajo, entre la gente sorprendida en plena calle, las huellas de un sueño que era el suyo antes de caer hasta el asfalto como un mono de trapo rebotando en las ventanas.

Mientras tanto, en otros sitios, en otro tiempo, lejos de los cines, de los sacrificios en la selva y las canoas lentas, la noche oscura se deja caer y no precisamente sobre las trazas de una poesía inmortal. La llama princesa -como también dicen unos versos de Alfonsina-, rebusca en la noche palabras que alientan la sumisión al poder de esas palabras o, peor aún, de quien las dice. El poder de quien las dice, más que el poder de esas palabras que, en otra situación, igual le hubieran parecido a ella de una cursilería ridícula, seguramente como todas las cursilerías. Al poco rato todo está patas arriba. La princesa aparta con los brazos las embestidas, patea al aire, a lo que encuentra delante de ella en su ceguera, grita y hay una zarpa -qué lejos la mano hecha guarida del monstruo en la selva- que colapsa el grito, que lo anula, que lo convierte en la humillada mudez de la derrota. Y después de todo eso, de tanta noche oscura, de tanto lenguaje no por ridículo menos violento, de tanto poderío a favor de quien lo tiene para perderle el respeto a las palabras, al cuerpo en ruinas, después de todo eso a ver cómo puedes salir del túnel donde reina a sus anchas la fiereza del minotauro, a ver con qué cara te van a mirar los policías si te atreves a presentar una denuncia, a ver cómo te vas a enfrentar a ese poder que siempre tendrá a su favor el silencio -cuando no el aplauso encendido- de sus amigos igual de poderosos. A ver qué dicen los jueces. A ver qué dicen. Porque ya se sabe que demasiadas veces eso es lo que pasa. La víctima pasa a ser la culpable, la que habrá de soportar la carga de la humillación y la vergüenza. La inexpugnable fortaleza donde habita el depredador bien confortado y protegido por los miembros de su tribu. La obscena complicidad de la manada.

Sí. La obscena complicidad de la manada, una manada que no hace ruido como otras pero que alienta igual la rabia de la bestia. Sacar a la luz el nombre de esa bestia, hacer pública su violencia, la impunidad que su fama y prestigio social conceden a esa violencia, la carcajada sobre la resistencia hecha pedazos de la víctima. No resulta fácil gritar en voz alta los nombres de los depredadores. Hace no sé cuántos siglos del relato homérico que protagonizan Deméter y su hija Perséfone, seducida por Hades, el dios de la oscuridad. Las humillaciones de Perséfone, el grito ante su madre que vuelve a escribir Anne Carson en un poema inmenso: «Madre esta es la verdad de la historia./ A hurtadillas me puso/ en la mano una semilla de granada dulce como la miel./ Luego a la fuerza y contra mi voluntad me obligó a comer./ Te digo la verdad aunque me duela». Seguro que ninguna verdad resultó nunca tan dolorosa.

Pero ahora esos nombres corren silenciosamente entre las mujeres que fueron agredidas, como contaba hace unos días, en el diario Público, mi amiga y escritora Cristina Fallarás. Eso puede ser el principio y hacer que los agresores y sus cómplices sientan algo que empiece a parecerse al miedo. Que lo sientan. A ver si el miedo empieza a cambiar de bando, como cantaba por primera vez Riot Propaganda hace diez años. Aún así, a pesar de lo difícil, añade la periodista: «a todas aquellas que hayan contado en privado sus violencias, les recomendaría que se acercaran a un juzgado y exigieran la justa reparación al delincuente. O sea, que paguen».

Desde lo alto del Empire State nos deja King Kong su lamento llegado de los bosques antiguos. Y su mirada, como en aquel poema de Alfonsina Storni. No es el amor ni llamarla princesa lo que junta a un agresor con su víctima. Es el espanto. Lo decía Borges de Buenos Aires. Y yo lo saco aquí para que este domingo sea un domingo a favor del amor y contra la cínica abyección del depredador y la manada que lo encubre. Y contra el espanto. Por eso lo saco aquí este domingo. Por eso.