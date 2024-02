"El Goya nos hace visibles porque no tenemos grandes herramientas ni un gran presupuesto"

Ha pasado una semana desde que recibió el Goya al mejor documental, pero la directora Claudia Pinto, afincada en València, todavía sigue recibiendo decenas de mensajes y felicitaciones por Mientras seas tú. El aquí y ahora de Carme Elías, producido por las valencianas Sin Rodeos Films y Nakamura Films. En sus palabras, la obra, que refleja un pacto de amor y amistad entre ambas, "ha sido un regalo de los Dioses porque entre todos habéis conseguido transformar una tristeza muy honda en felicidad".

La película se estrenó el 9 de febrero y el día 10 os dan el Goya. ¿Cómo recuerda ese momento unos días después?

En ese momento con muchísima ilusión. Bueno, la ilusión estaba antes, en ese momento con muchísima felicidad. Es verdad que había un poco de tristeza por el contenido de la película, ya que al final es una despedida a una amiga, pero por otra parte hay que celebrar, como ella misma lo hace en la película. Es una invitación a disfrutar del presente, del aquí y del ahora. Pues intentando coger ese aquí y ahora. Y desde ese momento hasta hoy, respondiendo, recibiendo llamadas, mensajes de muchísima gente, muchísimo cariño. Estoy encajando toda esta vorágine. Sí que es verdad que ha sido bastante agotador porque nos ha pillado el premio Feroz, el Gaudí, el Goya, el estreno comercial, los preestrenos... Yo además estoy haciendo una serie y tengo dos hijos pequeños.

La película es triste porque es una despedida a una amiga, pero también es una celebración" Claudia Pinto — Directora premiada

En el discurso hizo un homenaje a las personas que sufren alzhéimer o cualquier otra demencia. ¿Cómo cree que puede ayudar esta película?

Carmen y yo empezamos a grabar sin intenciones de compartir con la gente porque era una cosa muy privada. Carmen en ese momento no lo quería contar, así que empecé a grabar por el propio hecho de atrapar a través del cine. A lo largo de todo este proceso nos hemos ido dando cuenta de la necesidad que hay de hablar de este tema. Hacerlo a través de una actriz como Carme, que tiene esta capacidad para hablar de sus emociones con tal franqueza y transparencia, me parece que termina siendo un testimonio importantísimo para todas las familias, cuidadores, pero también para los enfermos, sobre todo en los momentos iniciales. Tienes que asumir que ese es tu destino, porque la película no llega a atentar en ningún momento en contra de la dignidad de Carme o en el que ella no sea ella, sino que más bien todo lo contrario. Esa es su realidad, cómo la asume y la acepta y cómo la transforma en algo positivo. En este caso, se hace a través del cine y de la interpretación. Por lo que hemos ido viendo con los testimonios de la gente, ha sido tan impresionante. Es dar voz porque no sólo es el alzhéimer, sino cualquier enfermedad de salud mental, que está muy silenciada, muy estigmatizada, a veces por el propio enfermo, pero muchas veces también por las familias. Se ve cómo se siente desde dentro, a través de la voz de Carmen, y, por otra parte, es mirar cómo esta película es una demostración de lo importante que es que se sientan acompañados, útiles, que estén acogidos a su pasión y a su vocación, que tengan un objetivo...

Estas enfermedades no sólo las sufren los pacientes, sino todo su entorno.

Totalmente. La película, en un primer momento, fue para capturar un poco el tiempo. Yo no sabía si iba a volver a ver a Carmen o en qué condiciones. Somos muy, muy amigas desde mi primera película, con las que estuvimos nominadas a los Goya curiosamente. Luego tenía la sensación de que era una película donde solamente debía hablar ella. Es vivencial. No hay expertos que hablen del alzhéimer o de su vida de actriz. Es muy desde dentro de cómo dos amigas luchan contra esto. Cuando empecé a hacer la película, me di cuenta que no se podía narrar a sí misma. Parte del valor que tenía el relato era que yo pudiese también narrar porque represento de alguna manera a los cuidadores y a la gente que acompaña. El título está dedicado a ella, pero como se lo dedico a ella, se puede dedicar a cualquier persona, a su madre, a su padre, a sus hermanos... La película plantea las dos caras, el punto de vista de la persona que sufre la enfermedad y el de los que los acompañamos, que tampoco es fácil. Necesitamos mucho apoyo porque no es fácil sobrellevarlo. Pero es una película muy vitalista porque Carmen tiene un valor, un coraje y una generosidad y la película se impregna de toda esa energía y la gente acaba aplaudiendo. El otro día una mujer me dijo que salía del cine con más ganas de ser quien era porque te conecta con lo más hondo de tu vida, con tus deseos, tus sueños y aprovechar el tiempo.

Siendo tan amiga de Carme, ¿cómo se mantiene la distancia durante el rodaje?

Llegó un momento en que ya no mantenía ninguna distancia. Yo entendí que el género documental además te permite estas cosas. Lo importante es la mirada ante el hecho. Hubo momentos bastante difíciles porque tienes que decidir, ya que había muchísimo material. Los días de rodaje eran bastante, a veces, duros. Duros por su felicidad incluso porque lo que tienes ganas es de seguir disfrutando de ella y te da mucha pena que esto esté pasando. Es una película que está muy impregnada de cómo lo estamos viviendo, sin distancias. Hay momentos en que yo tengo que salir, que aparezco porque casi me da igual el hecho de dirigirlo, ya que quiero es estar con mi amiga acompañándola.

¿Qué le ha aportado esta película?

Me ha puesto en un lugar de disfrutar el aquí y el ahora. Cuando estás al lado de una persona que durante cuatro años no está constantemente lamentándose del problema, que está intentando no ver hacia el futuro ni hacia el pasado porque lo va perdiendo, sino que está aprovechando esa vitalidad. Yo siempre se lo digo a Carme, que no lo voy a olvidar nunca porque es una actitud ante la vida. Y como directora, el valor y la potencia que tiene la verdad. Lo bonito que es trabajar a veces desde la intuición porque nunca sabíamos lo que iba a pasar. Era una película bastante difícil de atrapar como es la propia enfermedad porque no se ve. Ha sido un trabajo muy de orfebrería para pulir e ir encontrando el diamante para que fuera como un dardo al corazón.

Carme Elías, en una de las escenas del documental. / Levante-EMV

Tras recibir el premio, ¿pudo hablar con ella?

Sí. Yo con Carme hablo porque es totalmente consciente de lo que está pasando. El domingo anterior ganamos el premio Gaudí y subimos juntas al escenario. Ella dio el discurso que fue realmente muy bonito. Pero ir a Valladolid para ella era una paliza y todo lo que implica el traslado, el maquillaje... Son días que acabas muy agotada y para ella era innecesario. En la gala estaba chateando con ella. Cuando nos dieron el premio hablé con ella. Fui a Barcelona con la estatuilla. Estamos las dos a tope invitando a la gente a ir a ver la película porque creo que es importante verla en el cine.

¿Qué le dijo cuando recibió el premio?

¡Feliz cumpleaños! Ese día fue mi cumpleaños. Ella me dijo que si me daban el cabezón, era el regalo. Si no me lo daban, ella me compraría algo por ahí. Ese día fue un merecidísimo regalo de cumple. Muy contenta porque ella siente la necesidad de transformar esto en algo. Esto es un impulso para la película. Y al final lo que queremos es que llegue.

¿El Goya puede hacer que la gente se acerque más a los cines?

Confío que sí. He recibido muchas llamadas. El premio pone la película en un lugar visible para que la gente se entere de que existe. Nosotros hemos hecho una campaña de promoción, pero está claro que es una película que no tiene unas grandes herramientas ni un gran presupuesto, con lo cual para nosotros esto es un gran apoyo. Ojalá la película se vea más, porque para eso la hemos hecho.

Comentaba el tema de los apoyos y recursos, que también reivindicó Almodóvar. ¿Cree que la cultura está suficientemente valorada?

El tema de las subvenciones es una lucha eterna, que si es un dinero que se regala a los “señoritos”, como respondía muy bien Almodóvar. Creo que el retorno a la cultura, además de que económicamente, en el caso del cine también es palpable. Hay un retorno que no se puede contabilizar y que tiene que ver con sentirte más humano, con empatizar con las historias de los otros, con recibir historias que no has vivido y sentirlas como tuyas. Es un crecimiento, sin ninguna duda, personal. Por tanto, me parece un debate bastante absurdo, pero lamentablemente no para.

¿Ha recibido alguna felicitación o recibimiento por parte de la Generalitat o la conselleria de Cultura?

Sí, he recibido una felicitación por correo de la Generalitat, fue algo más genérico, y bastante atención. Es una película que nosotros empezamos a rodar en València. Cuando nos dimos cuenta que Carmen estaba enferma, también estuvimos rodando aquí. La primera institución que ha apoyado esta película es el Instituto Valencià de Cultura a nivel de financiación. Somos dos productoras valencianas, la mayor parte del equipo es valenciano. Son cosas que hay que poner el valor que corresponde. También ha habido otros apoyos. No sólo es dinero valenciano, pero hay mucho talento valenciano. Hay que sacar pecho y que la gente lo sepa.

¿El Goya le puede ayudar en futuros proyectos?

Me encantaría. Tengo la fortuna de estar siempre trabajando en lo que me gusta, ahora estoy haciendo una serie para una plataforma y voy a rodar una película ahora en septiembre. Desde que empecé a dirigir con 21 años, no he parado de hacer cosas. Pero confío en que a lo mejor sí que sea un poquito más fácil. Lo asumo como algo que me da mucha energía, muchas ganas de seguir trabajando, de no parar de hacer películas que me interesen, historias con las que conecte.