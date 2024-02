Tenemos una conversación pendiente

Te vimos y no te vimos, pero me alegro de esa última mañana en tu casa soñada de Faura. En el jardín a pesar de ser enero. Eras y no eras. No eras palabras. Pero eras la sonrisa de siempre. La misma. Franca. La que abrazaba sin sonidos. «¡Queridos!». Aún dijiste la palabra mágica al vernos. Poco más. Se nos arrugó el corazón allí frente a ese azul tan canario, tan de cielos acogedores, que ha quedado en las paredes del patio de tu última casa, la valenciana, la más importante porque es la que escogiste por amor. Allí te has ido, al lado de Pedro, el hombre por el que dejaste tus otras patrias en busca de la felicidad, y rodeado de tus perros, tus galgas y tu último pequeño guardián, el que te acompañaba fiel en estas noches del final.

Una despedida de Fernando Delgado solo puede contener gratitud y alegría, porque si alguien supo celebrar la vida ese fuiste tú. ¡Qué fortuna poder decir que hiciste con tu vida lo que quisiste! Te hiciste libre. Rompiste marcos, convenciones y nadie te detuvo. Algún político pensó que podía doblegarte. Un presidente valenciano pidió tu cabeza a dos editores importantes de prensa. No le gustaban tus opiniones diarias en estas páginas y en otra cabecera. Resistieron. Y seguiste adelante. Lo contabas con la sonrisa de los que ganan incluso cuando pierden. Porque eras de amores incontestables y odios fuertes. Porque no se puede escribir de ti sin hablar de compromiso. Tus formas eran suaves, pero tus ideas eran firmes como rocas y las defendías con toda la vehemencia si era necesario. Por eso te implicaste sin freno en la cosa política cuando cualquiera hubiera dicho que qué necesidad tenías, ya con más de 65 años y un nombre que preservar en la vida cultural española, siempre cainita.

No conocí al Fernando Delgado director de Radio Nacional de España. Tampoco al presentador de los telediarios del fin de semana de TVE. No conocí al Fernando Delgado madrileño. Te conocí después. Conocí al Fernando valenciano, al que podías oír una mañana de domingo en el ‘A vivir que son dos días’ y encontrártelo poco después comiendo en la playa de la Malvarrosa.

No conocí al Fernando Delgado de la casa de Velintonia de Vicente Aleixandre ni al de los oropeles del Premio Planeta. Te conocí cuando ya eras un escritor sereno y hecho que se reconocía más en la poesía que en la narrativa. O al menos esa impresión guardo.

Conocí al socialista sin y con partido y al «católico sin iglesia» (la frase es tuya). Conocí al periodista veterano siempre dispuesto a un consejo y a echar un cable.

No recuerdo la primera vez que te pedí un artículo, una colaboración para un acto o un número de teléfono; sí recuerdo la última ayuda. Era 2019, empezábamos un proyecto nuevo semanal en el periódico y el objetivo era claro: inaugurarlo con una entrevista larga y tranquila con Francisco Brines en su refugio de l’Elca. No hubiera sido posible sin tu mediación. Allí estabas para hacer de puente y convencer al poeta, ya achacado por la edad, para que dedicara una jornada al periodista amigo. Aquella serie de conversaciones debía acabar con una contigo, ese era el plan, lo habíamos hablado, pero se cruzó la pandemia. Y luego la enfermedad, que entró como viento de poniente por los visillos: algunos olvidos, un diagnóstico inicial de principio de alzhéimer, luego la realidad galopante, una degeneración frontotemporal que fue desconectando el cerebro y los sentidos. Pero no la capacidad de las sonrisas.

Y así te has ido. Me quedo con esa fotografía que tienes en casa y a la que no había prestado atención, la de Ouka Lele de los tiempos de plenitud y fiesta. Allí estás, sonriente y seguro de quién eras, de lo que nadie se puede llevar, ni la muerte. Fernando, nos quedan pendientes una conversación y un libro. No lo olvido.