De Raimon a Zoo: 'Fer país' canción a canción

Esto no es una canción de amor. Esta es una historia de violencia y de instrumentalización; de olvido y resistencia, de normalización y autoestima. Desde la cara al vent de Raimon al cap per avall de Zoo -cuya gira de despedida se ha iniciado este fin de semana en Lugo-, la música en valenciano ha sido un factor “decisivo” para la construcción de una conciencia lingüística y una comunidad política, por encima de otras disciplinas y otros territorios como Cataluña o el País Vasco, donde sí ha existido un ecosistema político propio. Una historia musical en cuatro tiempos, las cuatro estaciones de la música en valenciano.

Raimon: “Jo vinc d’un silenci”

El silenci del que venia Raimon era antic i molt llarg, tres siglos desde 1707. Y Raimon lo rasgó con un grito y un golpe de cuerda: Al vent. Han pasado 60 años de la canción que se convirtió en himno de libertad. “Muchas veces se ve la música como un reflejo de la época en la que surge, pero en otras ocasiones la música contribuye a crear el imaginario que provoca los cambios”, explica el experto sobre música en valenciano Josep Vicent Frechina. Al igual que el folk americano fue decisivo en la propagación del movimiento pro-derechos civiles, la música ha sido aquí el principal vehículo de agitación y propaganda en favor del uso del valenciano. ¿Por qué? Tal vez porque no había muchos más instrumentos, aventura el especialista.

"Además de canalizar a través de sus canciones toda la oposición al franquismo, Raimon consiguió devolver el valenciano a una centralidad en el ámbito cultural que no tenía y lo lleva a los espectáculos de masas y a la cultura popular urbana contemporánea”.

No había mitin ni ‘trobada’ en los 70 que no incluyera una actuación musical. Lluis Miquel contaba que su discográfica le encargó a Els 4Z una versión más bailable de “Al vent” para entrar en los guateques. «Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa», había escrito la anarquista Emma Goldman.

Para quienes estaban en sintonía ideológica, la cançó fue un vehículo transmisor de ideales. Para quienes no lo estaban, se convirtió en un símbolo a perseguir. La transició valenciana deja casos reseñables de censura y persecución. Los tres días de detención incomunicada de Lluis Miquel i els 4 Z por obra de la Brigada Político-Social; las bombas en el estadio del Levante antes de la Trobada dels Pobles en 1976; la bomba en la furgoneta del grupo folk Carraixet durante un recital en las Torres de Serranos el 9 d'Octubre de 1979; o la paliza a Enric Ortega, de Al Tall, en un concierto en la Falla King Kong.

Al Tall: “En la pobla n'hi ha un vell”

Si la música aceleró socialmente el antifranquismo, en el caso valenciano, además, actuó como argamasa para construir una conciencia cultural, lingüística e identitaria en la coordenadas de la lucha por el Autogobierno. Frechina destaca el papel de Al Tall, por sentar hace 60 años con el Tio Canya las bases de la sociolingüística popular valenciana. “Todos entendimos lo que significaba la diglosia y lo que significaba ser una lengua minorizada. El disco Almansa rompe el relato hegemónico que se enseñaba en las escuelas. Sitúan un relato alternativo que se hace popularísimo y que ayuda a crear esas semillas del valencianismo político posterior que bebe de Fuster, Estellés y de Al Tall”.

Que Al Tall es un símbolo político se ha visto incluso ahora, cuando un gobierno de PP y Vox le ha retirado al auditorio de Torrent el nombre de uno de sus integrantes, Vicent Torrent. “Tardamos un tiempo en darnos cuenta de cómo se recibía nuestra propuesta”, recuerda ahora el músico. “No es que gracias a nosotros pasaran muchas cosas. Formamos parte de una cadena que empieza con los primeros aplecs valencianistas, que pasa por Lo Rat Penat, Teodoro Llorente, Constantí Llombart, el silenci, la resistencia y la revolución cultural del 68. Fuimos fruto de esa revolución”.

El éxito de Al Tall coincidió, a finales de los 70, con la aparición de nuevas propuestas musicales en valenciano, una más festivas y populares como la de Els Pavesos, y otras más vanguardistas y desprovistas de una carga política tan evidente, como las de Remigi Palmero, Julio Bustamante o Pep Laguarda. Una oferta musicalmente notable y muy reivindicada en la actualidad, pero que en su día no logró abrir un camino propio.

Los nietos del tio Canya, sin embargo, prefirieron el castellano. La cançó entra en crisis casi simultáneamente a la aprobación del Estatut en 1982, dejando una generación perdida. Vicent Torrent recuerda: “El Gobierno del PSOE hizo una operación para desmontar sistemáticamente esa revolución cultural. Dejaron de contratar. Ponían mala cara. Desmontaron toda la fuerza popular de la reivindicaciones. Dijeron: ‘Se ha conseguido el Estatut, se ha acabado la reivindicación, llega el tiempo de la fiesta”. Es una crítica compartida. No por todos. “La desaparición de la música en valenciano de los años 80 y 90 no fue algo premeditado. La ruta del bakalao y la modernidad eran apolíticas. Querían romper con ese politicismo y una manera de hacerlo fue dejar de lado el valenciano. Ni Seguridad Social ni Vídeo pensaron nunca en cantar en valenciano. No querían asociarse con la generación anterior. Querían ser modernos, conectar con Madrid y la movida”, apunta el músico y especialista Carles Hernández Coscollà.

Botifarra: “D'allà on renaixen les cendres”

Carles Hernández sitúa en un lugar y un instante concreto la renaixença contemporánea de la música en valenciano. El disco en directo En moviment, de Obrint Pas, registrado el 25 d’Abril de 2005 en el parking del campus de Tarongers. “Es un momento de inflexión. Por primera vez en 20 años se juntan miles de personas en València para oír música en valenciano. Eran los hijos de los que tenían en casa los discos de Raimon”, resume.

Aquel momento fue quizá una epifanía, pero no un accidente. Coincide con el surgimiento o la consolidación de una escena con nombres como Pep Botirrafa, Pau Alabajos, Orxata, Svaters, Aspencat o la Gossa Sorda. O músicos de trayectoria larga, como Miquel Gil (Al Tall) o Rafa Xambó. Frechina cree que en ese momento convergen muchas fuerzas. Por un lado, la Llei d’Ús i Ensenyament ha creado líneas en valenciano y hay jóvenes que salen del instituto y quieren consumir ocio en su lengua de relación natural. Por otro lado, la ‘resistencia’ que había sido desactivada en los años 90, ese entramado de sociedad civil se está articulando después de años de gobiernos conservadores, un tejido social muy receptivo a a esas propuestas y las acoge en festivales, ateneos, casales, bares por todo el territorio. Instituciones como Escola o Acció Cultural apuestan fuerte y entre todos se genera una escena que permite a los grupos tener una actividad importante al año. Y tercero: los músicos se organizan en el Col·lectiu Ovidi Montllor.

En efecto, ese putxero tiene muchos ingredientes. El 15M canaliza un malestar generacional (‘ya no hay pan para tanto chorizo’). La corrupción con adn indígena o la Primavera Valenciana (los disturbios estudiantiles de 2012) abonan el campo para la movilización y el cambio. Compromís, de hecho, ya usa una canción en valenciano (Senior i el Cor Brutal) en su campaña de 2011. ‘Primavera’ es un palabra clave para entender el momento, opina Hernández Coscollà. Brotan muchas flores diferentes, pero es Obrint Pas, nunca mejor dicho, quien abre ese camino.

Zoo: “L’autocompassió es un condemna”

Y tras la primavera, llega l’Estiu, la canción con la que Zoo rompe la baraja en 2014. Con ello crecen también propuestas en diferentes estilos musicales (La Fumiga, Auxili, El Diluvi…), y caen tabús, como que nunca se podría triunfar en valenciano fuera de la AP-7. Lo atestiguan los recientes llenazos de la banda de Gandia en Madrid. Las letras de Zoo también superan complejos del meninfotisme. “La palabra clave de Panxo es guanyar”, resume Coscollà. Una reafirmación identitaria. Y cita de memoria: “La autocompassió és una condemna/Jo no vull poemes ni cançons a la derrota”.

“Zoo ha dotado a la lengua de una inyección de autoestima nada despreciable. Llenar pabellones en Madrid sin ninguna concesión ni idiomática, ni musical ni ideológica. Esas contribuciones son muy grandes”. Curiosamente, como recuerda Coscollà, Zoo, “un grupo contestatario”, ha desarrollado toda su carrera en paralelo al Botànic “pero sin hacerle propaganda”. “Tiene su mérito”, concluye.

El futuro: en femenino plural

¿Qué viene después del Estiu? Las propuestas más potentes, estimulantes y en crecimiento son femeninas. Sandra Monfort, La Maria, Esther, Colomet, Jazz Woman, Marala, Maluks. El espacio, vacío tras numerosas despedidas de grupos consolidados, un fin de ciclo generacional, en estos momentos está copado por ellas, coinciden los expertos. "El futuro de la música en valenciano estará en las manos de las personas que se lo curren", apunta Maria Bertomeu, La Maria, que cree que todavía quedan techos de cristal por romper. La Maria es una de las artistas emergentes que ha entrado con más fuerza en la escena musical valenciana. Y forma parte de la generación de consumidores y creadores musicales que ya no ven cantar en valenciano como un acto político, sino como su vía de expresión natural, que ha dado lugar a una amplia variedad de géneros y artistas. Quizá después del Estiu de Zoo llegue una nueva primavera.