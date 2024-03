«Llevo 50 años en la música y no me quito el síndrome del impostor ni a tiros»

Miquel Gil (Catarroja, 1956) lleva ya 49 años en esto de la música y, aún así, aún no ha aprendido a aplacar los nervios que le entran media hora antes de subirse al escenario, algo que hará este sábado en el Teatre Principal de València para presentar Viatger, su último disco. «Sí, y me pregunto quién me obliga a meterme en estos líos con lo bien que estaría yo en casa. Después, cuando arranca el bolo, digamos que es más soportable».

¿El nervio es lo que le mantiene vivito y coleando en el mundo de la música?

A mí lo que más me gusta es encerrarme en el estudio que tengo en casa y experimentar y hacer probaturas, cuando te pasan mil cosas por la cabeza en unas décimas de segundo… Hay días que piensas que has hecho un temazo y al siguiente lo escuchas y dices: buah, qué malo. Y lo contrario: días que te hundes en la miseria y te entra el síndrome del impostor y crees que nunca más harás una canción, y al siguiente te escuchas y dices ‘pues no está tan mal’.

¿Medio siglo de carrera y aún tiene síndrome del impostor?

Absoluto, y eso no me lo quito de encima ni a tiros.

Cabanyal (1) / Juan Miguel Morales

El sábado cantarán con usted desde Titana y La Maria hasta Botifarra y Vicent Torrent. Es usted el verdadero hombre transgeneracional de la música valenciana.

Procuro mantener siempre las orejas bien abiertas. Reescucho a Bach y a Mozart y escucho las cosas que hace la gente joven. Ahí es donde está el juego, en estar atento a lo que pasa sin abandonar el propio camino. Hablo de Rocío Márquez, de Tarta Relena, de Warsaw Village Band, fenómenos que cogen las músicas del mundo y las llevan a un universo digital. Gente con una formación muy superior a la de mi generación.

¿Pero le dan a la música la misma importancia que le daba usted en Al Tall? Es decir, la importancia identitaria, cultural, política...

Es otra época y otra sociedad. Quizá mi generación tenía una conciencia política, social o nacional más fuerte. Los jóvenes tienen interés por la música y después unos tienen una sensibilidad política más acusada y otros, menos. A lo mejor dentro de una década sí tendrán que ponerse las pilas porque, cuando ya dábamos por conseguidas unas metas, vamos a tener que volver a plantar cara por el feminismo, el ecologismo, la diversidad, la multiculturalidad… Se están produciendo una serie de fenómenos que dan mucho miedo, cosas que mi generación sí ha conocido pero no estos jóvenes que estaban jugando a la Nintendo cuando sucedieron. Deberíamos replantearnos esta sociedad de postmodernidad y mentiras que estamos creando.

«Que no et derrote el silenci postmodern», canta usted en «Viatger».

Bueno, eso va más para los que nos hacemos viejos. Ahora a los 45 ya te empiezan a enviar al geriátrico. Has de ser joven y guapo, la experiencia ya no tiene valor. Y después están los amigos de mi generación que siempre están con eso de «te acuerdas de nuestros tiempos cuando íbamos a la Spook». ¿Cómo que nuestros tiempos? ¡Estos tiempos también son nuestros! No te hundas, hombre, no te encierres tú mismo en el geriátrico.

miquel gil juan miguel morales (1) / Juan Miguel Morales

¿Tiene algo en contra de la nostalgia?

Sí, no me gusta. Me parece bien recordar el pasado pero no me creo que haya sido mejor. El presente y el futuro es el buen momento, y eso hay que reivindicarlo a pesar de todo lo que nos está pasando socialmente. Hemos de plantar cara.

«No et retires de la lluita quotidiana», canta también.

Esto era. Al final todos nos encontraremos en el camino al infierno. María, de Nebulossa, ya lo decía el otro día: ya tengo unos años y determinadas cosas me la bufan. Este es mi tiempo también, no estoy obligado a ser joven y guapo y sigo teniendo muchas cosas que decir.

Eso del edadismo es especialmente cruel en el mundo de la música.

Yo les tengo mucha envidia a los americanos porque suelen morir sobre el escenario. Aquí hay carreras que podrían ser fabulosas de largo recorrido pero se las tienen que dejar. Es como si a cierta edad te tendrías que empezar a dedicar a algo serio.

Miquel Gil / Juan Miguel Morales

«Nineta» es, con «Viatger», la única letra suya en el disco. ¿De qué habla?

«Nineta» es sobre uno de mis lugares de trabajo: un rellano que hay entre el puerto de Catarroja y el Tancat de la Pipa donde aparco el coche y empiezo a cantar en alto porque en casa me da vergüenza. A veces se me ha hace de noche y si miras al Saler ves que sale la luna, y si miras a las montañas de Picassent ves que el sol se está poniendo. Pues eso es de lo que va la canción, vivencias albuferencas de un catarrojí que tiene allí la oficina.

Define usted el disco como un trabajo de artesanía digital, hecho bit a bit. Pero a la mínima se asoma por ahí el Miquel Gil de la voz rugosa, la guitarra y el pandero.

Procuro mantenerme al día de las corrientes culturales, que van por olas y ahora estamos en la ola electrónica. A mí me gusta la electrónica pero la hago mía porque no quiero perder mis referentes mediterráneos ni mi mundo. Hacer este disco ha sido muy divertido. Ha costado muchas horas, pero que me quiten lo bailao.