La radiante veteranía de 3Cómplices

Placa de vinilo de 180 gramos prensada con un mimo exquisito, borde acabado en cantonera, galleta con las etiquetas de colores, funda interior tipo insert con las letras de las canciones impresas en alta definición. Presentado de esta manera, “La Tragedia”, el último trabajo de la banda valenciana 3Cómplices, parece un disco importante. En realidad lo es, porque constata de manera palmaria que, después de 40 años de carrera, José Alves “Nano” y Domingo Antúnez “Buto” todavía tienen mucho que decir y que van sobrados de ganas, de empuje, de honradez y de amor por el rock and roll. Y lo han demostrado con un artefacto hermoso por fuera y rabiosamente palpitante por dentro, porque alberga once canciones de esas que ya no se hacen.

O se hacen poco. Porque sin engañarse, sin ceder a las modas pasajeras y armados por una sinceridad aplastante y una envidiable autoestima, estos tipos han llegado al ocaso de su carrera demostrando a chavales con la mitad de años, el doble de pelo (sin ofender), el triple de pedales y ni una copla decente cómo se factura el rock de verdad. Tres acordes, melodías pegadizas, estrofas, puentes, estribillos coreables, buenos punteos y algún rizo de órgano. Punk rock de toda la vida, tocado con garra y agresividad, levantado sobre estructuras con sabor a clásicos: Stones, Who, Clash, Ramones, Fuzztones.

3CóMPLICES / Reaktiu

“Sabemos que ya está todo inventado, pero hemos querido coger unos pocos acordes y darles las formas más distintas posibles sin salirnos de nuestro estilo. Sin caer en repeticiones, ni aburrir, ni hacer la misma canción durante los tres cuartos de hora que dura el elepé, así que hemos ido metiendo mensajes muy variados en canciones muy diferentes entre sí”, explica Alves, cantante y guitarrista. Y así, bajo esa premisa, han conseguido montar un disco valiente, chulo, potente, divertido, con referencias cultas al cine y a la literatura, pero también otras más populares, con mensajes socarrones a través de dardos envenenados con vitriolo, dialécticamente contundentes y cargados de razón. Canciones que lo mismo te hacen bucear en la obra de Lovecraft y Bukowski, que te sientan a revisionar “El Resplandor” o te sacan a la calle con ganas de pegarle fuego.

No hay tema que no tire de ti en los primeros cinco segundos. “Grabamos el disco con Carlos Ortigosa en los estudios La Azotea de Karl Sound. Fue un placer enorme porque generó un ambiente afable y relajado. Comprendió nuestro lenguaje y nuestras intenciones enseguida, casi sin hablar. Era impresionante ver cómo nos daba lo que buscábamos en la primera premezcla”, recuerda. Alves señala que otra de las figuras fundamentales en la grabación y promoción del disco ha sido Manolo Rock, una leyenda del underground valenciano que, durante décadas, ha trabajado incansablemente escribiendo en múltiples publicaciones, en la producción de conciertos y festivales, representando a innumerables bandas y editando un buen montón de discos. “Sin el trabajo que está haciendo no estaríamos llegando ni a la mitad de medios de comunicación. Siempre ha estado en la trinchera junto a nosotros y el cariño y el respeto con el que trata nuestro material no tiene precio”.

3CóMPLICES / Reaktiu

Empujados por la tenacidad de Manolo, el grupo está en condiciones de publicitar sus planes de futuro. Están buscando fechas del otoño que viene en Madrid, València y Castelló para presentar su elepé, el segundo de una trilogía que comenzó en 2015 con “Aviso: se lee 3Cómplices” y que ya lleva muy adelantada la composición de su tercera pieza. “Lo de la trilogía fue para motivarnos y darle vidilla al proyecto después de un largo parón en el que tampoco hemos dejado de tocar cada uno por su lado y en compañía de otros”, señala.

Les ha funcionado bien. Alves está a un nivel compositivo magnífico, los ensayos van a todo trapo y el ahora dúo, después de que el bajista Víctor J. se bajara del barco hace unos meses por problemas de salud, está ensamblando una banda con la que afrontar las actuaciones con un plus de matices y fidelidad al disco. Para ello, contarán con Remi Carreres a las teclas, Óscar Ureña a la guitarra, varios músicos que pasaron por la formación y otros invitados que compartirán el penúltimo vals de estos supervivientes de aquella València de plantas bajas, lecherías y gasolineras por donde se movían Interterror, N.E.S., Seguridad Social o La Resistencia.