Ramón Gener: "Que la música sirva solo para distraernos es un desperdicio"

Ramon Gener (Barcelona, 1967) piensa en música. Aunque se licenció en Humanidades y Ciencias Empresariales, inició su formación como músico a los seis años, estudió piano y, tras años como barítono, dejó el canto y comenzó una nueva etapa como divulgador. Ha dado conferencias sobre historia de la música clásica, de la ópera y del arte. Su próxima cita en València es en Les Arts mañana mismo con un ‘aperitivo’ de «Un ballo in maschera», de Verdi. Ha realizado programas de televisión como «This is Opera» o «This is Art». Ha publicado ensayos como Si Beethoven pudiera escucharme (2013) y El amor te hará inmortal (2016). Historia de un piano (Destino, 2024) es su primera novela, que ha sido galardonada con el Premio Ramon Llull.

Ramon Gener / ©Arduino Vannucchi

«Historia de un piano» es la historia de su propio piano, así que estamos hablando de una novela basada en hechos reales. ¿Cómo descubrió esta historia?

Es la historia de mi propio piano. Lo compré en el barrio de Gràcia [Barcelona], donde había una tienda, que ni siquiera era una tienda porque más bien era una especie de antro. Estaba en la calle Santa Tecla, curiosidades de la vida. Yo siempre había querido tener un piano de cola pero nunca podía comprarlo porque no tenía ni un duro. Así que durante mucho tiempo estuve buscando y buscando hasta que finalmente, por casualidad, llegué a este antro, donde ni siquiera sabía que había una tienda de pianos. Era un lugar bastante infame, entré y ahí encontré -a pesar de que todos los pianos parecían allí a punto de morir- el piano de cola que siempre había soñado. Estaba hecho polvo, destrozado, exactamente igual que los otros, pero en cuanto lo vi supe que tenía que ser ese. Intuí que algún día tendría el sonido que yo había soñado en mi cabeza.

¿Qué tenía de especial?

Una aspecto que me interesaba era la marca y otro era que yo buscaba un sonido de antes, un sonido de terciopelo, un sonido de un piano que ya no existe. Pese a estar destrozado, pensé que, algún día cuando pueda restaurarlo, el piano sonará a ese terciopelo que yo siempre he soñado. Estuve muchos años manteniéndolo con remiendos hasta que finalmente conseguí restaurarlo. Entonces, aparecieron dos cosas en el piano. La primera, su número de serie, que estaba oculto porque lo habían pintado y repintado muchas veces. Eso nos confirmó la procedencia del piano, la ciudad alemana de Brunswick, y la edad del piano, que era de 1915. Sí. Era un piano fabricado en plena Primera Guerra Mundial. Yo con este descubrimiento ya estaba súper feliz, pero de golpe resulta que dentro del piano encontramos una segunda cosa. Una cosa fantástica, maravillosa, algo que no debería estar allí, una cosa minúscula, pero muy enigmática. Así que cogí el coche, me fui a Alemania y en la fábrica del piano les pregunté por él. Miraron en su archivo a ver quién habían vendido el piano en 1915. Empecé a tirar del hilo y descubrí la historia de más de 100 años de este piano.

«Tengo una relación con mi piano un poco extraña. Le hablo como si fuera una persona»

Un instrumento siempre es especial para un músico, pero en su caso, trasciende más allá. ¿Qué significa ese piano para usted?

El instrumento siempre acaba encontrando a su instrumentista. Puedes estar tiempo buscando sin encontrar, pero en algún momento aparece y él te escoge. Creo que hay una especie de destino para unirte a un instrumento. Tras conocer su historia me he dado cuenta de que el piano que creía que era mío nunca lo ha sido porque el piano ha ido haciendo su camino, a veces con fortuna, a veces con menos. Me gustaría que el lector pudiera sentir que el piano de algún modo también es suyo. Siempre había intuido que el piano era especial. Desde el momento que me lo llevé a casa.

Imagino que lo toca cada día.

Si estoy en casa, sí. Tengo una relación con mi piano un poco extraña. Le hablo como si fuera una persona. Lo primero que hago por la mañana es bajar a mi estudio, abrirlo y darle los buenos días. Entonces ya todo puede empezar. Por la noche, lo mismo. Antes de acostarme, lo cierro, le doy las buenas noches y entonces me puedo ir a dormir. Si no lo cierro, no puedo irme a dormir. Y si alguna vez me voy a dormir sin haberlo cerrado, me despierto a las cuatro de la mañana todo alterado diciendo, ‘¡ah! Por esto no podía dormir’. Entonces bajo y lo cierro.

Hay muchas similitudes bíblicas. ¿La música tiene algo de sagrado?

Sí, sobre todo cuando me di cuenta de que estaba explicando la Europa del siglo XX. Un piano que pasa por Alemania, por Francia, por Inglaterra, que llega hasta Polonia y que finalmente aparece en España. Por eso intenté encontrar los cimientos de esta Europa que nos hermana. Estaba la tradición, la herencia judeocristiana que todos llevamos. Me gusta encontrar la trascendencia en todo.

Su rostro es habitual en el Palau de les Arts donde, antes de cada estreno, acerca la historia y la música de la función al gran público. Acaba de publicar su primera la novela «Historia de un piano», basada en su propio instrumento.

Y obviamente muchos términos musicales, ¿usted vive en una partitura?

Todo el mundo tiene su marco mental y el mío es con música. Lo veo todo con música, esta conversación, por ejemplo, para mí es sostenuta. O si pasa un coche por la calle y pasa muy rápido, pues yo lo veo pasar presto.

Hablando de ‘presto’, vivimos muy deprisa, ¿la música también se ha convertido en una producto de consumo rápido?

Me gustaría que la música no fuera solo una cosa para distraer. Que la música sirva solo para distraernos es un desperdicio. Me gustaría que la música sirviera para trascender, para entender las cosas de otra manera. Ojalá que cuando sonara la música todo el mundo pudiera escucharla en lugar de oírla.

¿Qué escucha y toca cuando no son clásicos?

Esta mañana he estado tocando esto... [suenan a través el teléfono los primeros acordes de «Love of My Life», de Freddie Mercury] y esto otro [«Something», de George Harrison]. Esta música me parece tan clásica como la más clásica de todas las clásicas. Y estudio mucho, por ejemplo, sobre Un ballo in maschera, de Verdi, la próxima ópera de la que hablaré en Les Arts.

¿Podemos definir la música clásica?

Eso es una pregunta imposible, pero podemos decir, la acepción del diccionario de la RAE. Clásico es aquello que genera un modelo. En este sentido, si los Beatles no han generado un modelo, que baje Dios y lo vea.

