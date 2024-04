Un piano de liturgia

Palau de la Música. Sala Jose Iturbi. Concierto extraordinario por el Día del Piano. Intérprete: Grigory Sokolov, piano. Obras den J.S.Bach, Frédéric Chopin y Robert Schumann.

-----------------------------

Nueva visita del pianista ruso -nacionalizado español- al Palau de la Música de València, con un público que lo espera siempre con verdadera veneración desde hace más de 20 años. Es por ello, el solista más contratado por esa sala en los últimos 4 lustros. Pertenece a esa estirpe de artistas que nada más dar el primer paso en el escenario, irradia una mágica energía mientras que el auditorio se siente como hipnotizado al tomar posesión, a modo de trinchera, del teclado, dispuesto a vencer los no pocos obstáculos del programa y, es más, convencer de su verdad a todos y cada uno de sus adictos. Por alguna razón -y pueden haber varias- no acabó de agotar el papel, lo cual no fue óbice para que Grigory Skolov (San Petersburgo, 1950) se mostrara tan riguroso como entregado con un programa, a priori, atractivo y diferente al desplegado en otras ocasiones. El maestro ruso ha estudiado todas la épocas y géneros: Haydn, Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, Schumann, Brahms, Chaikovski y poco a poco se acercó a Scriabin, Prokofiev, Rachmaninov, sin olvidar a los clavecinistas Rameau, Byrd, Daquin, Haendel o Purcell. Para su recital valenciano eligió Bach, Chopin y Schumann: tres momentos y estéticas que él entiende con detalle en sus casi 60 años de carrera dentro y fuera de su país. Fue el mismo programa hace poco escuchado en Castellón, Alicante, Sevilla, Madrid o Barcelona. Desde el primer momento uno queda cautivado por la calidad y nitidez de su sonido tan diferenciado como sólido. Sokolov pulsa casi en relieve, mostrando el más recóndito matiz de la partitura, purificando tanto las frases con la delicada ornamentación demandada por Bach o la volátil usada por los clavecinistas franceses. Con maestría y solemnidad expuso la hermosa Partita en do menor, consiguiendo uno de los momentos mas dramáticos de la noche. Antes nos descubrió los Cuatro duetos, poco habituales de escuchar, y que él rinde con esmero y, sobre todo, entrega. Ya en la segunda parte, escogió las Mazurkas Op. 30 y Op. 50, miniaturas de un Chopin menos escuchado y que él acerca a su terreno con una pizca de afectación romántica y siempre destacando un cromatismo, marca de la casa, y que una vez escuchadas se anhela otros momentos de su interminable producción. Con las Escenas del bosque, 0p.82, de Schumann, el maestro volvió a su liturgia personal e intrasferible. Son nueve pequeñas piezas tan hermosas, calibradas y etéreas que habría que escucharlas a ojos cerrados y manteniendo la respiración ante esa especie de síndrome de Stendhal sonoro tan sobrecogedor del cual no es posible inhibirse.

Y como es habitual con este alquimista del teclado, Sokolov impertérrito, ofreció seis bises como si acabara de empezar el recital. Los dioses quieran que para su próxima visitar tenga a bien hacernos disfrutar con páginas de Scriabin, Prokofiev o Shostakovich....Amén.

