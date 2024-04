"Si las bandas solo están pendientes de las ayudas, no crecen"

"El certamen tiene unas ayudas para que las sociedad participen y unos premios y los ganadores, además, tienen un viaje", cuenta el diputado de Bandas y Patrimonio sobre las intenciones del organismo provincial más allá del certamen que tendrá lugar el próximo fin de semana en el Palau de la Música. "Pero ahí terminaba hasta ahora esa relación y nosotros queremos dar un paso más: acompañarles, crear una línea de conciertos para las bandas en la provincia pero también en el resto de la geografía española e internacionales. Queremos acompañarles en esos viajes, establecer líneas de colaboración con otras administraciones y dar a conocer los grandes músicos que tenemos en València", explica.

Pero eso supongo que implica mayor trabajo y mayor inversión.

Sí, y ya tenemos una línea para hacer estos conciertos. Empezaremos con una ayuda importante que da para cerca de cien conciertos, de ellos cinco en el resto de España y tres internacionales. Para empezar, no está mal. Estamos convencidos de que las bandas son un activo y unos embajadores extraordinarios de la cultura valenciana.

Las sociedades musicales reivindican menos ayudas pero más convenios

Es lo que intentamos hacer. Las ayudas están muy bien, pero no tienen que ser el fin, tienen que servir para que la sociedad musical se desarrolle, para que pueda crecer. Pero si solo vas a estar pendiente de esa ayuda, al final el crecimiento no se produce. Los convenios son el futuro para crecer. Las sociedades musicales son las que realmente saben lo que necesitan y nosotros tenemos que escucharles y a partir de ahí ayudarles, no solo económicamente sino también acompañarlos durante el camino.

Ricardo Gabaldón. / Loyola Pérez de Villegas

¿La diputación tiene que tratar por igual a las sociedades pequeñas que a las seis grandes?

Tenemos que incentivar a todas igual. Todas son bandas de música, algunas tienen músicos profesionales, otras no, pero tenemos que estar al lado de todas, escucharles y favorecer que todas continúen. Las que ya tienen un nivel mundial y las pequeñas que dan una actividad cultural a los jóvenes de su pueblo. No solo es música, no solo es cultura, sino que también es convivencia en un pueblo pequeño.

Creo que es un tema que se trata poco: las sociedades musicales como agentes contra la despoblación.

Efectivamente, yo que vengo de una zona de interior, lo veo. La gente joven es la que más cuesta que se integre en las sociedades y que perdure allí. A lo mejor ingresan muy pequeñitos, pero luego vienen a estudiar a València y se desconectan y luego les cuesta volver a engancharse. No es lo mismo que estar aquí en Valencia e ir a ensayar, que ya para muchos es difícil, pero en el interior todavía es más complicado. Se puede lograr ayudando a que la sociedad musical sea un sitio agradable,donde quieras ir, donde tengas los amigos, donde podamos aglutinar a cierto colectivo de jóvenes.

¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan las sociedades musicales?

Hay muchas porque han cogido una envergadura importante económicamente. Tienen necesidades de infraestructuras, porque no les sirve cualquier local. Y de personal, tienen un director, ayudantes, varios directores, unos instrumentos. Detrás de una sociedad musical hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Pero también necesita visibilidad, que los ensayos y el trabajo tengan su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Dar conciertos aquí y en el pueblo de al lado, en la provincia y en la de al lado y dar conciertos en el extranjero.

Ricardo Gabaldón. / Loyola Pérez de Villegas

¿No corre riesgo el certamen de centralizarse demasiado si solo se hace en València?

No creo que sea un riesgo. Este año lo vamos a hacer en el Palau de la Música y creemos que ha sido un revulsivo. Pero eso no significa que otros años no lo hagamos en cualquier otra población y este año que hagamos otros conciertos en determinadas comarcas para potenciar la convivencia entre la sociedad de musicales. Era importante hacerlo este año en el Palau de la Música para dar este salto que también damos en los premios porque es un lugar emblemático. Una vez esto se ha conseguido, el año que viene ya miraremos dónde y si lo tenemos que hacer en otro sitio lo haremos.

¿Habrá certamen de sección especial como el que impulsó el anterior diputado de bandas?

De momento, no. No hay ningún motivo para hacerlo. Queremos promocionar todas las sociedades musicales, no solo las especiales. Por eso es por lo que luchamos.

En la presentación del certamen, el jefe de Gabinete de Cultura, Josep Vidal, habló de la posibilidad de que el jurado firmara una cláusula de confidencialidad sobre el resultado de sus deliberaciones. ¿Tanta suspicacia hay?

Yo no lo he vivido así. Me imagino que todos los años el jurado lo habrán intentado hacer igual y no tengo la menor duda que los miembros del jurado harán su trabajo de una manera objetiva e imparcial. No le daría mayor mayor recorrido. Cuando uno va a un certamen lo bonito y lo importante es participar, tocar música, hacer lo que te gusta y nosotros estamos para ayudarles.

Usted es también diputado de Patrimonio. ¿Cuáles son sus líneas principales en esta área?

La diputación tiene un patrimonio impresionante y queremos que los valencianos lo conozcan. A mí me gustaría hacer dos cosas: una exposición fija en València y otra itinerante por los municipios. La primera tiene el problema de la ubicación, pero estamos en ello. Y la segunda tiene la problemática que no puedes ir a cualquier municipio porque depende qué obras llevas.

Solo con los Sorollas que son propiedad de la diputación ya se podría hacer un buen museo

Sí, una parte importante del patrimonio de Sorolla que hay actualmente en Valencia es propiedad de la Diputación. La Diputación estaría dispuesta a colaborar, a participar en ese, en ese museo. Con Sorolla ya estamos hablando de palabras mayores y eso sí que habría que pensarlo muy bien. No puede ser cualquier sitio. Ahí sí que habría que destinar un poquito más de esfuerzo y de tiempo.

Ricardo Gabaldón. / Loyola Pérez de Villegas

