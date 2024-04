La pintura de Pepe Royo, en el lugar más inesperado

Cuando hablamos de arte, en concreto de pintura, el primer espacio que viene a la cabeza es el museo o una galería. Sin embargo, cada vez es más frecuente que las piezas salgan de estos espacios «naturales»- o más bien tradicionales- para instalarse en lugares o establecimientos menos ortodoxos. Es el caso de la próxima exposición de obras del artista valenciano Pepe Royo, que se inaugura el próximo jueves en la céntrica joyería Vicente Gracia en la calle de La Paz de València. La muestra, que exhibirá una selección de nueve cuadros de Royo, conversará y compartirá espacio con las creaciones del joyero, al mismo tiempo que se verán ambas envueltas por la música de Josué Vergara, también comisario de esta exposición.

Una de las obras de Royo. / Levante-EMV

De hecho, este encuentro nace en el momento en que el compositor Josué Vergara, inspirado por la obra de Royo, crea un «retrato musical» que terminará siendo la banda sonora del corto documental Royo, la manera, producción que supone, además, el debut de Vergara en la dirección cinematográfica. Vergara explica a Levante-EMV que esta exposición surge también de una primera exposición que se hizo en la joyería de Vicente Gracia, con obras del pintor José Segrelles, «que se sacaron de los museos para meterlas en un entorno de cambio de disciplina donde confluyera la joyería artesana con obras de Segrelles», recuerda el compositor. «Lo que hemos hecho -añade- ha sido reutilizar esta idea con obras de Royo después de más de 15 años sin exponer en València».

Vergara explica que en la muestra «cada pieza de orfebrería artesanal de Vicente Gracia (muy de pájaros, de fuentes, de la Alhambra, muy sufí) encumbra la belleza y la mujer» y se expone junto a una pieza de Royo. «Esto permite que la gente no vaya a un museo a ver una obra, sino que vaya a una joyería y vean obras de Royo, o la gente que quiere ver obras de Royo, vea también la confluencia con otras disciplinas como la joyería. Y todo esto acompañado de la tercera disciplina, que es la que ha reunido de alguna manera las dos, que es la música que he compuesto».

Royo, en las distancias cortas

Respecto a cómo es Pepe Royo (València, 1941) en las distancias cortas, Vergara asegura que es «extraordinario, con unas vivencias que no dejan indiferente. En las conversaciones que he tenido con él me he recreado de una manera extraordinaria, es muy cariñoso, un artista de verdad, cuando pinta entra en ese trance donde destiñe todo su sentimiento y todo lo que siente lo lleva al lienzo».

Además, dice del artista que «es una persona tremendamente reflexiva, alegre, con su lado muy bohemio: su pelo largo, su pendiente, su tatuaje en la mano hecho recientemente; es una persona que te traslada cariño». Vergara añade que «yo me enamoré de la figura de Pepe Royo y de su obra en el primer momento en que lo vi y es de esas personas que te aportan en la vida muchas cosas buenas como persona y como artista».

El también comisario de la exposición señala que la obra de Royo -con notable éxito en Japón, Latinoamérica o EE UU- «encumbra a la mujer, sus musas, es una obra plena y llena de luz. De hecho, muchos dicen que es el heredero de Sorolla. Tiene colecciones que orbitan en el mundo de la mujer, en la cala en Ibiza donde él pintaba o en entornos diferentes, pero el vehículo suele ser, en la gran mayoría de su obra, el amor por la mujer y por el sexo femenino».

Royo y Josué Vetgara. / J. V.

Respecto a por qué exponer en una joyería, Vergara explica que «queremos es que el espectador no se limite a ver una obra colgada en una pared. Es poder ver la obra de un pintor de 82 años, su sensibilidad, su talento, al lado de la obra de otro artesano, un joyero de la talla de Vicente Gracia». Para el comisario, «es algo muy parejo: la forma de crear pintura y joyas y a su vez todo unido por la tercera disciplina, que es la música. Toda esa influencia entre varios artistas genera una nueva obra y el hecho de poder ofrecer al espectador esas tres sensaciones en un mismo espacio y en un mismo momento nos parecía tremendamente atractivo. Que sea en una joyería es algo muy novedoso que nos saca un poco de los patrones o de las fórmulas que ya se conocen».

Vergara ya había trabajado en la música de documentales de otros artistas como Pinazo o Segrelles y ahora, señala, acaba de terminar otro sobre Equipo Crónica. «Utilizo mi piano como una paleta de colores; no quise componer ni una sola nota de música hasta no pasar muchas horas con Pepe y absorber toda esa energía, cariño, arte, sensaciones y vivencias». «Cuando me pongo en el piano, dejo que los dedos sobre las teclas destiñan todo ese sentimiento, toda esa emoción», explica el compositor, quien asegura que la suite de Royo «nace de una manera muy visual, con colores, con sus musas, sus trazos en el lienzo, todo eso combinado con los momentos personales, con ese terreno más emocional».

Una de las obras de la muestra. / Levante-EMV

Necesidad de dejar huella

Respecto al corto sobre Pepe Royo que dirige, dice Josué Vergara que «llega un momento en el que veo la necesidad de dejar una huella, esos testimonios de Pepe no se pueden quedar en mí o en su obra, siento la necesidad de rodar unas imágenes para hablar de la muerte, de sus pasiones. Es un corto documental que toca mucho la fibra, la gente reconoce a una persona hablando pausadamente sobre lo que es su arte, su talento, la pintura, sus pintores favoritos, sobre la muerte», concluye el compositor y comisario.

