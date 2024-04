Estos son los libros más buscados por los lectores valencianos: Mucho corazón y mucha sangre en las bibliotecas

La Fira del Llibre de València de 2024 encara su primer fin de semana con un ojo puesto en las casetas y otro en el cielo. La previsión meteorológica está más o menos clara y para la previsión literaria podemos tomar alguna referencia reciente como el Día de Sant Jordi en Barcelona, termómetro imprescindible para este tipo de listas.

A la espera de los resultados definitivos que se harán publicos el próximo lunes, la clasificación provisional de libros de ficción más vendidos el pasado 23 de abril fueron, La grieta del silencio, de Javier Castillo, seguido de Un animal salvaje, de Joël Dicker; Tres enigmas para la Organización, de Eduardo Mendoza; En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez y El niño, de Fernando Aramburu.

Otro buen termómetro, y más cercano, es el de las bibliotecas públicas valencianas y su clasificación de títulos más prestados en lo que va de 2024 que ha recogido la Dirección de Cultura de la Generalitat.

El poder del Planeta

En este caso, la lista la encabeza Las hijas de la criada, el libro con el que Sonsoles Ónega obtuvo el último premio Planeta y que las bibliotecas ya han prestado este año en 1.089 ocasiones. Le sigue bastante de cerca El infierno, de Carmen Mola (1.022 préstamos) y, ya a más distancia, El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende (832 préstamos), y Todo arde, de Juan Gómez-Jurado (820 préstamos).

El primer más prestado foráneo está en quinto lugar: Ken Follet y su La armadura de la luz que las bibliotecas valencianas ya han prestado en 799 ocasiones en este 2024. Después vuelve con Todo vuelve Gómez-Jurado (790 préstamos) y le siguen El problema final, de Arturo Pérez-Reverte (744); El ángel de la ciudad, de Eva García Sáenz (671); La rebelión de los buenos, de Roberto Santiago (670); Los inocentes, de María Oruña (670); El cuco de cristal, de Javier Castillo (661); La sangre del padre, de Alfonso Goizueta (657), y Púa, de Lorenzo Silva (657).

Los libros más prestados en las bibliotecas valencianas en lo que va de 2024. / L-EMV

El primer valenciano

El primer escritor valenciano más prestado (y el único con más de 500 préstamos) en las bibliotecas este año es Santiago Posteguillo con Maldita Roma: la conquista del poder de Julio César (575). Por detrás de él ya van Juan del Val (573) con Bocabesada, Dolores Redondo con Esperando al diluvio (568), Chufo Llorens con La vida que nos separa (519) y la segunda y última foránea en el listado: Camilla Läckberg con El nido del cuco (500).

Así pues, mucha literatura de corazón y de sangre y también novela histórica. De literatura en valenciano, el libro más prestado en este 2024 es Argila i calç, de Elvira Cambrils (145 préstamos), seguido de Una carta, de Irene Verdú (98); Solsmarina, de Xavier Mínguez (98), Memòries de mi mateix, de Ferran Torrent (88); Estiu, de Josep Vicent Miralles (87), El triangle rosa, de Silvestre Vilaplana (82), Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, de Irene Sola (81) y L´últim vaixell, de Gemma Pasqual (81).

Los libros más prestados en valenciano. / L-EMV

El fenómeno de Simat de la Valldigna

Desde la Agència de Lectura de Simat de la Valldigna destacan otros dos clásicos contemporáneos en valenciano: Noruega, de Rafa Lahuerta, y La catedral del mar, de Ildefonso Falcones. Ojo que la biblioteca de Simat no es una cualquiera. Pese a que el municipio de la Safor apenas supera los 3.250 habitantes, su pequeña biblioteca figura en la lista facilitada por la Conselleria de Cultura de los centros que más préstamos realizaron en 2022: 21.326.

«Es que en Simat la gente es muy lectora», declara orgullosa una de las bibliotecarias, para apuntar con cierta pesadumbre otra razón: «En Simat no tenemos ningún sitio para poder comprar libros y aquí la gente no es muy de comprar on line».

Récord de visitantes en Massanassa

Otro dato sorprendente de los recopilados por la Dirección General de Cultura es el de la Biblioteca Municipal de Massanassa, que con sus 11.000 habitantes fue la undécima que más visitantes registró en 2022. Sus secretos, según señala el bibliotecario Paco Rodrigo, son la adquisición constante de libros a demanda de los usuarios y la organización constante de actividades para los centros escolares y los lectores más jóvenes.

Con esa experiencia, destacan dos libros infantiles en su lista de más prestados: Escuela de monstruos, de Sally Rippin, y Las zanahorias maléficas, de Aaron Reynolds.

Pero la lista de títulos infantiles más prestados en las bibliotecas valencianas lo encabeza Cupcakes con sorpresa, de la Familita Itarte (172 préstamos), seguido de Polican 9 (164), de Dav Pilkey; El monstruo de colores va al cole, de Anna Llenas (140); Anna Kadabra, de Pedro Mañas (136); Los Compas vs. Hackers, de Mikecrack (133) y el Diario de Greg: tocado y hundido, de Jeff Kinney (127).

En valenciano, la lista infantil la encabeza A voltes la mare té el cap ple de trons, de Bea Taboada (120 préstamos), seguida de Iaios, piranyes i altres històries (119), La colla dels 11 (114) y De quins colors són els besos? (95), los tres de Rocío Bonilla.

Libros infantiles más prestados en las bibliotecas valencianas. / L-EMV

