"La Fira del Llibre está triste, pero siempre nos quedarán los libros de Paul Auster"

La Fira del Llibre hoy está triste. El cielo gris de València es una prueba de ello. Paul Auster, uno de los escritores más queridos falleció ayer a los 77 años. Así lo recordaba la organización a través de un mensaje que se anuncia en los altavoces de todo el recinto. "Hoy la Fira del Llibre está triste, pero siempre nos quedarán sus libros. La jornada de hoy se la dedicamos a Paul Auster", indican.

En muchos de los expositores, algunos visitantes curioseaban Baumgartner, su último libro publicado este año y una de las obras más demandadas en Sant Jordi 2024. Probablemente, también lo sea en esta 59 º edición de la Fira del Llibre. "Es uno de los libros que más se está vendiendo estos días. Yo ya lo había repuesto dos veces y, tras su fallecimiento, supongo que también venderemos más", explica María Bravo, de la llibreria Ambra.

En esta misma caseta, Marc Granell, Premio Nacional de la Crítica en poesía, que se encontraba firmando su última obra Arran de gel, también se ha querido pronunciar en torno a este escritor y su influencia. "He leído casi toda su obra. Siempre me ha gustado mucho", reivindica. Granell recalcaba su "narrativa novedosa, a través de la cual analizaba cómo avanzaba la sociedad desde una perspectiva muy bien definida". En este sentido, señalaba que "me gusta mucho leer narrativa y siempre le he tenido envidia porque me gustaría hacerla tan bien como lo hizo él".

"La gente no se ha enterado aún"

Sin embargo, algunos libreros reconocen que todavía es pronto para valorar si se incrementara el número de ventas de su obra, ya que, como explicaban desde el expositor de FNAC, "a la gente aún no le ha dado tiempo a reaccionar porque es muy pronto, pero seguro que estos días se venderá". En este sentido, desde la librería Railowsky también señalan que se ha vendido algún ejemplar durante esta jornada, pero "probablemente por la tarde o mañana acudan más".

No sólo algunos de los presentes se enteraban del triste fallecimiento a través de la megafonía, sino que algún librero despistado también ha conocido la noticia a última hora de la mañana. "¿Se ha muerto Paul Auster? No lo sabía. Estamos tan liados aquí, que no he visto nada", indicaba un librero de Bibliocafé Libros y Encuentros.

Suscríbete para seguir leyendo