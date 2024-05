El debut en la Fira del Llibre: "Sin conocerme, se sentaban a escuchar"

La Fira del Llibre también es la Fira de las primeras veces. La primera vez que se compra un libro, la primera vez que se visita el recinto, la primera vez que se conoce al escritor o escritora preferido -y, por supuesto, se inmortaliza el momento- y, en muchas ocasiones, también es la primera vez que un autor novel tiene la oportunidad de firmar su primera novela ante sus primeros fans.

La valenciana Sofía Zaragoza, conocida en redes sociales como @soycloto, debutó ayer en los Jardines de Viveros con su obra La ventana que se abrió al cerrar la puerta, en la que la ilustradora, tras un proceso personal de duelo, comparte algunos aprendizajes y herramientas que le sirvieron para enfrentarse a la tristeza y al miedo.

Aunque Zaragoza ha conseguido cautivar a más de 60.000 seguidores en Instagram con sus ilustraciones, minutos antes de la presentación se mostraba «un poco nerviosa». «Estos días he estado inmersa en otros proyectos y, por lo tanto, no he tenido tiempo para pensar mucho en la firma», indicaba la ilustradora. Sin embargo, como le ocurre a muchos escritores, existía el temor a encontrar el espacio vacío y que ese día no fuese tan mágico como se esperaba. En este sentido, explicaba que «siempre crees que no va a haber nadie, está el síndrome de la impostora y, por lo tanto, piensas que no va a ir bien. Pero intentaba no pensarlo mucho y decirme que iría genial, pasara lo que pasara». Sin embargo, todos estos nervios se disiparon al iniciar la presentación en el espacio proporcionado por la organización. «Es curioso porque la gente, sin conocerme, se sentó a escuchar lo que contaba sobre mi libro y me hacían preguntas», afirmaba.

Inauguración de la 59.ª Fira del Llibre / Loyola Pérez de Villegas

Antes que escritora, ella ha sido lectora y, en este sentido, recordaba sus primeras veces en la Fira. «Siempre me ha gustado ir a la Fira por el ambiente, ya que es una actividad que la ciudad apoya y se vuelca con la lectura», afirmaba. Además, la ilustradora había podido acudir esta semana al recinto para presenciar la firma de libros de una amiga, lo cual le infundió todavía más tranquilidad.

La jornada de ayer estuvo marcada por una gran presencia femenina. Durante el día, muchas escritoras e ilustradoras de diferentes estilos pudieron presentar sus últimas publicaciones. Entre ellas, se encontraba Lucía Mi Pediatra (seudónimo de la médica pediatra Lucía Galán Bertrand, que ha estado incluida durante dos años consecutivos en la lista Forbes como una de las cien mejores profesionales de la Medicina de España), la valenciana Naskunur Garberga, la periodista Anita Backster o la ganadora del Premio Tiflos de Novela 2022, Nieves Barambio.

Sin poder firmar

Sin embargo, el valenciano Víctor Rodríguez no ha tenido tanta suerte en esta 59 º edición. Él iba a estar firmando estos días su primera novela Seguir nadando, pero finalmente no ha podido ser. Rodríguez iba a presentar su obra, pero, en sus palabras, «me dijeron que hubo un problema en la imprenta y, por lo tanto, no podría estar hasta la próxima semana». «Iba a ser la guinda de un año fabuloso porque todos los años he ido a la Fira con mi hija y, en esta ocasión, me iba a ver a mí allí», lamentaba. Sin embargo, como reivindica en su novela, «hay que seguir nadando y afrontarlo con ilusión».

