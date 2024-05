Inma Rubiales arrasa en la Fira del Llibre

Una de las primeras 'ganadoras' de la Fira del Llibre ha sido Inma Rubiales, una de las reinas de la novela romántica juvenil . Para lograr su dedicatoria, sus fans han esperado bajo el sol más de seis horas

La misma Inma Rubiales admite que «ha sido una locura la recepción» y que a veces todavía le cuesta procesarlo, «para que luego digan que los jóvenes no leen. Leen y además leen de una manera maravillosa, muy apasionada, han convertido la lectura no sólo en el hecho de leer sino en todo un festival». Inma Rubiales ha asegurado también que intenta lidiar lo mejor que puede con tanta expectación, y que al fin y al cabo está viviendo lo que era su sueño desde que tenía 8 años.

Inma Rubiales es una escritora extremeña que, tras ganar diversos certámenes literarios locales, dio el salto a la fama a través de una comunidad narrativa en internet, wattpad. Con solo diecisiete años, su primera novela, «Un Amigo Gratis» dio el salto al papel y logró el Premio Wattys 2017. Ya en 2022 publicó «Hasta que Nos Quedemos sin Estrellas», seguida de «El arte de ser nosotros», «Mi conquista tiene una lista», «Cántame al oído», «Dímelo cantando»... todos grandes éxitos de ventas.

Inma Rubiales ha firmado en la Fira «Todos los Lugares que Mantuvimos en Secreto», su último trabajo. En ella relata la historia de amor entre Maeve y Connor, dos amigos que se conocieron desde pequeños porque sus madres eran mejores amigas, pero que sus caminos se acaban separando cuando ella se muda a Estados Unidos y él se queda en Finlandia. Por supuesto, volverán a encontrarse.

Fira del llibre en Viveros / Fernando Bustamante

Ángela (18 años) lleva desde las 12 de la mañana esperando para asegurarse el primer puesto de la cola y conseguir así la firma de Inma Rubiales. Inma Rubiales tiene prevista su presencia para la firma a las 17:30. «Me encanta como escribe», afirma Ángela, «tiene una forma de escribir que te capta desde el primer momento. Te dan ganas de seguir leyendo todo el rato». No es la única cola que ha hecho: «para Megan Maxwell hice cola cuatro horas, luego estuve también para Andrea Smith, haciendo cola dos horas, estuve también en la firma de Pol Ibáñez, la de Cherry Chic, la de Iria y Selene... y alguna me queda para el fin de semana. Me lo estoy pasando bomba, parece que viva aquí y todo».

Tanto Ángela como Carolina (11 años) coinciden: lo mejor de hacer cola es compartir el tiempo con otras personas que tienen sus mismos gustos. Carolina lleva desde las 13 horas haciendo cola y está la segunda, tras Ángela. «Es mi escritora favorita y quiero conocerla», dice Carolina, aunque reconoce que ha hecho también colas para conseguir la firma de Cherry Chic y Andrea Smith. Carolina defiende su hábito de lectura con uñas y dientes: «a quien no lea le diría que se está perdiendo muchas historias que no ha conocido, y que si estuviera leyendo libros sabría más historias. Los jóvenes sí que leemos y está guay», ha sentenciado.

Yolanda es la madre de Carolina y la acompaña a hacer las colas siempre que puede. Está encantada con su hábito de lectura. «Cada día o cada dos días se lee un libro», dice, bajo la atenta mirada de su hija, «se van anotando los libros con colores, ahora lo que se lleva es eso, con cada color una cosa. Se mete en su habitación, se pone la luz que toca y se puede tirar así todo el día, leyendo». Yolanda reconoce que en su familia, aunque se lee, no se llega a ese ritmo, y que esa afición la ha desarrollado por su cuenta.

Pero están con ella a tope: «hemos venido el jueves, el viernes, el sábado, el domingo... así estamos», ríe, aunque reconoce que es un poco caro, también defiende que «mejor estar así que con el móvil o cualquier cosa».

José Juan Rubiales, padre de Inma, sostiene un fajo de folletos con un código escaneable: «es para un sorteo de un viaje a Finlandia con Inma», dice, «la editorial me ha pedido que lo reparta entre las primeras de la cola».

Aunque lleva ya años lidiando con el éxito de su hija, Inma, se sigue confesando asombrado de su progresión: «cada libro ha ido a más, empezó con firmas con muy poca gente, pero cada año ha ido creciendo y nosotros intentando asimilarlo». «El fenómeno fan que mueve este tipo de literatura es increíble», admite, «esperan horas para poder hablar con ella». «Muchas salen llorando», dice José Juan, «le dicen a mi hija que le ha cambiado la vida... es muy fuerte».

Martí Domínguez

La tarde ha visto también la presentación del último trabajo del destacado escritor Martí Domínguez, «Al Natural, una Història de la Natura en la Pintura» y del mediático Ramón Palomar, «El Novio de la Muerte».

En un estilo muy diferente se basa el triunfo de Martí Domínguez, escritor y profesor valenciano que cuenta con obras como «Les confidències del comte de Buffon», «El secret de Goethe», «El retorn de Voltaire», «El fracassat», «La sega», «L’assassí que estimava els llibres» i «L’esperit del temps», que recibió el premio Òmnium a la Mejor Novela de 2019.

Martí Domínguez presentó «Al Natural, una Història de la Natura en la Pintura»

Martí recibió, entre muchos otros, el Premio Nacional de Periodismo por su trabajo como director de la revista científica Mètode. Su formación y experiencia como biólogo ha influenciado de forma determinante muchos de sus trabajos, como el ensayo que ha presentado en la Fira del Llibre: «Al Natural, una Història de la Natura en la Pintura». También ha recibido el IV Premio Proa de Novela por «Mater», en 2022, o el Premio Carles Rahola por el ensayo «El Somni de Lucreci»

Por su parte, el mediático escritor, periodista y presentador Ramón Palomar ha presentado y firmado su «El Novio de la Muerte». Aunque estudió Filología Románica, Palomar terminó dedicándose al periodismo, gracias al que ha trabajado para medios de comunicación como el desaparecido Canal 9, además de presentar programas de radio en Punto Radio Valencia. Conduce el programa matinal 99.9 Plaza Radio y es columnista en Las Provincias y ABC.

Palomar ha publicado dos recopilaciones de sus artículos. En 2013 publicó la novela negra «Sesenta kilos», traducida a varios idiomas. Su producción la completan otros títulos como «La gallera» y este «El novio de la muerte», en el que mezcla legionarios, corrupción, drogas y venganzas en una novela explosiva, muy negra y llena de adrenalina. En sus propias palabras, «Al más puro estilo Tarantino, un hard boiled extremo que nos lleva desde el franquismo de los años cincuenta hasta la ruta del bakalao y el tráfico de mescalina».