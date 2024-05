El valenciano César Sebastián da la sorpresa en el Salón del Cómic de Barcelona

El valenciano César Sebastián ha ganado el Premio Miguel Gallardo de autor revelación en el festival del Cómic de Barcelona gracias a "Ronson", el libro en el que recrea a través de las viñetas la infancia de su padre en el municipio de Sinarcas.

Publicado por el sello valenciano Autsider Comics, "Ronson" es un retrato de la vida en la España rural durante las décadas de 1950 y 1960, narrado con tanta emotividad como honestidad, en el que no se obvian comportamientos, tradiciones o costumbres que, en la actualidad, pueden resultar incómodas por su crudeza.

RONSON 84 / L-EMV

Memorias sin ocultar

«Cuando mi padre me cuenta sus historias nunca me oculta nada, como asumiendo que la persona que hizo muchas de esas cosas ya no es él y sorprendiéndose incluso de haber hecho determinadas cosas que en ese momento parecían normales, pero ahora no lo son», indicaba Sebastián en un reportaje publicado por Levante-EMV

"Algunas de esas anécdotas como, por ejemplo, aquellas relacionadas con el maltrato a los animales o con temas de sexualidad, me generaban un sentimiento ambivalente porque me resultaban tan incómodas como reveladoras. Para superar esa situación, decidí contarlas igual a como me las contaba mi padre. Mostrar que esas vivencias forman parte de la historia del país y de muchos de sus pueblos», añadía el autor.

A pesar de que su origen son los recuerdos de una comunidad rural en una España que ya no existe, "Ronson" no es un cómic nostálgico que añore una supuesta edad dorada o que justifique acciones inaceptables apelando a la tradición o las costumbres.

«Mi intención ha sido contar que antiguamente se hacían cosas muy chungas y que, aunque posiblemente las puedas seguir haciendo ahora, lo que sucede es que ya no puedes hacerlas con impunidad o sin recibir críticas por ello», explica.

RONSON 91 / L-EMV

Gran Premio para Marika Vila

Por su parte, la historietista e ilustradora Marika Vila ha ganado el Gran Premio de Comic Barcelona y el volumen 'La alegre vida del triste perro Cornelius' (Apa Apa), de Marc Torices, a la mejor obra de autoría española, ha informado este viernes el salón.

Marika Vila (Barcelona, 1949) empezó su andadura como dibujante en la década de los años 60, publicó en cabeceras como 'Troya', 'Rambla', 'Butifarra!' o 'El Papus' y colaboró en la organización del primer Salón del Cómic de Barcelona.

Ha realizado numerosos estudios sobre la representación femenina en el medio, además de comisariar exposiciones, y en 2019 publicó la novela gráfica 'Mata Hari', recuperando su trabajo para la revista 'Tótem'.

Los premios Comic Barcelona, fallados durante la celebración del salón en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, tienen como objetivo la promoción y reconocimiento de autores y autoras de cómic, a la vez que apoyan la labor de editoriales que apuestan por su obra.

Completan el palmarés de los premios 'Patos' (Norma) como mejor obra extranjera; 'Molly Wind: Bibliotecarias a caballo' (Astronave), de Catalina González Vilar y Toni Galmés como mejor obra infantil y juvenil; 'Lila María Piernagorda', de Aroha Travé, como mejor fanzine, y César Sebastián 'Ronson' como Premio Miguel Gallardo de autor revelación.