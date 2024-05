Ganó la música, ganó la diversidad, ganó Eurovisión

Les confesaré el alivio que sentí el sábado por la noche y, también, el domingo al despertarme. Eurovisión salvó una bola de partido trascendental para su supervivencia. El jurado evitó el triunfo de Israel; gracias porque el televoto apoyó masivamente al genocida con los 12 puntos de España incluidos. Pese a todo, el festival premió la diversidad de Nemo, una persona no-binaria, con una actuación disruptiva y un alarde de diversidad e inclusión, dos de los principales valores del festival. Elle le otorgó la tercera victoria a Suiza -la casualidad quiso que el festival viaje el próximo al país neutral por excelencia- 36 años después del triunfo de Céline Dion -sí, ganó el festival- en 1988.

Fue un alivio, pero ahora se abren varios interrogantes que habrá que resolver en los próximos meses si la organización del festival quiere evitar que la escalada de tensión vivida en las últimas horas se repita el próximo año. Plantearse el veto a Israel -tal como hizo con Rusia en 2022- debería ser la máxima prioridad para las televisiones europeas. Pero el primer paso tendría que ser cesar -si no presenta su dimisión- al supervisor ejecutivo del show, Martin Österdahl por la nefasta gestión de este año, la falta de transparencia y la doble vara de medir demostrada. Se llevó los pitidos de la grada en directo.

La organización expulsó a Joost, el cantante neerlandés por amenazar presuntamente a una trabajadora, pero ha permitido que la delegación israelí haya intimidado e incomodado a todos los artistas que se han manifestado en contra del genocidio y en favor de Palestina, amparados bajo su derecho a expresarse libremente. Si Eurovisión desea seguir existiendo, como así queremos sus seguidores, es necesario depurar responsabilidades.

Eurovisión, todo un ejemplo

Sin embargo, una vez más, el festival ha sido un ejemplo de reivindicación. Los artistas y la comunidad eurofan han levantado la voz, han protestado por la participación de Israel de forma visible y notoria; los abucheos ayer a la cantante israelí durante su actuación son un ejemplo evidente de ello. Se ha criticado mucho a Eurovisión por la participación de Israel, pero esta actitud no se ha dado en ningún otro tipo de competición deportiva. ¿Se imaginan a algún futbolista o corredor de los 100 metros lisos señalando el genocidio como ha ocurrido estos días en Mälmo? Permítanme que lo dude. Ojalá se dé en un futuro próximo. Veremos si la sociedad se lo exige.

Los deberes de España y el Benidorm Fest

Nebulossa durante su actuación en el Festival de Eurovisión. / EUROPA PRESS

En cuanto a España, hicimos gritar ¡zorra! a toda Europa, aunque luego no nos votaron. No fue ninguna sorpresa. A pesar de llevar la mejor canción desde "Dime" de Beth en 2003, la propuesta no era competitiva para Eurovisión. Podría haberlo sido, pero ni el equipo de Nebulossa, ni la propia RTVE han sabido exprimir al máximo sus posibilidades; ni en la escenografía para enviar un mensaje igual de potente que la letra de la canción, ni a través de las cámaras con una realización dinámica y depurada. Es una diferencia notable a lo ocurrido con Chanel, donde la propuesta se elevó al máximo, o con Blanca Paloma, donde lo presentado en Benidorm ya era redondo, aunque a Europa no le agradó. Este año, íbamos a divertirnos, a llevar una canción disfrutona y que es ya un éxito en las plataformas con más de 16 millones de reproducciones. ¡Qué gusto escuchar al público de Mälmo corear zorra!

Más allá de analizar la postura tibia de la televisión pública española frente a Israel, RTVE tiene trabajo por hacer respecto al Benidorm Fest, cuyo contrato actual con la Generalitat Valenciana acaba en su cuarta edición. Aún falta acabar de definir qué quiere ser el Benidorm Fest a nivel musical: si un festival diverso como en su primera edición; con propuestas pensadas estrictamente para Eurovisión, como en la segunda; o un espacio para encontrar éxitos radiofórmula como en esta tercera. Seguramente, entre las tres propuestas está el camino. RTVE apuesta por el festival a pesar de los resultados de los dos últimos años. Europa habla de nosotros en positivo. La tercera victoria en Eurovisión está más cerca. No tengo ninguna duda.