Regreso al valle

Se anunciaba un frío polar y esa lluvia persistente que es la manera que tiene la memoria de no rendirse nunca ante los desmanes del olvido. Estamos hechos de tiempo y cuando sales del túnel de Vielha y descubres la grandeza de la Val d’Aran, sabes que lo que te espera es un tiempo distinto, la seguridad de que la belleza es una mezcla extraña de estallido locuaz y de misterio, el ajetreo de los días y las noches en medio de un silencio que se niega a sí mismo en la torrentera a ratos alborotada del Garona a su paso por Bossòst. Por mucho que viajes a Aran siempre será la primera vez. Ya he perdido la cuenta de las veces en que las montañas y las escorrentías ladera abajo resuenan en cada huella de antiguos visitantes, como en un big bang por el que asoman criaturas fantásticas y techos de pizarra que abrigan historias narradas en una lengua surgida del alma de los montes. No sé si regresar a los sitios que formaron parte de tu vida es posible. Así comienza mi última novela. Y hace unos días, cuando releía su final en el Festival Black Mountain Bossòst, seguía sin saber si esos regresos son algo más que un tango de Gardel. Los avisos polares antes de la llegada se quedaron en poco más que esos «chubascos solemnes» que cantaba Saint-John Perse en uno de sus más enrevesados poemas. Casi nada entiendo de su Anábasis, aunque lleve media vida leyendo sus versos inmortales.

De lo que sí entiendo, a estas alturas de la edad, es de las ausencias. Por eso, lo primero que hice al llegar al llano fue acercarme a Bausén, el pequeño pueblo cerca de la frontera francesa. Allí, las pérdidas. El tiempo que se fue quedando en la subida hacia la explanada de Coret y la puerta abierta del pequeño cementerio que me llena de recuerdos, de la gente que los nombra, de cuando la vida tenía el color de la fascinación y aún no se había hecho un hueco más o menos agreste la melancolía. Ahí Pedro Álvarez, el amigo de un tiempo en que ninguna devastación nos alcanzaba, la lealtad que a ratos convertía a los casi adolescentes que éramos cuando nos conocimos en luchadores imbatibles en las tantas veces malditas trifulcas de la vida. ¿Por qué hostias se muere la gente a la que queremos con locura? ¿Dónde entonces la inmortalidad de los poemas que hablan del vacío que nos dejan? Tal vez por eso me niego a entender los versos que no se mueren nunca, como nunca se ha muerto el amor de Sisco y Teresa en su pequeño recinto de piedra, levantado por el vecindario porque el cura se negó a casarlos “en pecado”, allá por el año ya tan lejano de 1916. Toda la belleza del mundo que regresará en la subida y descenso del Portillon hacia Luchon, y en esa deslumbrante Artiga de Lin que por más incrédulo que seas acabarás rendido a los milagros de la naturaleza, sobre todo si te detienes en ese prodigio de agua en plan salvaje que son los Uelhs deth Joèu. Y ya en Bossòst, la fuerza de la literatura.

Ocho años ya del Festival Black Mountain Bossòst. Un flipe de José Luis Muñoz y Lluna Vicens que empezó siendo de novela negra y traspasa ya los límites tantas veces absurdos de la escritura. No resulta fácil asentar ese amor por los libros en un tiempo ocupado por el desinterés cultural que cunde en todas partes. Para que no resulte imposible sacar adelante esa vocación insobornable cuentan con la ayuda entusiasta y necesaria de un ayuntamiento donde antes ejerció Amador Marqués y ahora la entrega absoluta de Montse de Burgos, que sabe que las instituciones y ese bien común que es la cultura han de andar juntas para que el mundo -y sobre todo el de los pequeños pueblos- no sea una ciénaga donde acabarán hundiéndose los sueños más hermosos. Los libros son un sitio para vivir y es en ellos donde descubrí hace dos o tres siglos a un tipo llamado Víctor Claudín, que es mi hermano y al que le han concedido el Premio a la Trayectoria en esta octava edición del BMB. Mi amigo Víctor esa tarde en Bossòst llena de palabras que no vamos a olvidar nunca. En Bausén, un poco más abajo del pequeño banco de madera que me trae dibujos de lunas indias y se asoma invencible a la hondonada del valle, mi otro amigo, aquel Pedro de nuestra juventud con quien ahora sé que las ausencias forman parte imprescindible de lo que somos.

Me cuestan cada vez más las despedidas. Se lo digo a Juan Madrid, maestro en la literatura y en la vida. Y nos reímos con el regusto crepuscular de los viejos camaradas. Se quedan en la Val d’Aran paisajes de insólita belleza y las raíces profundas de su gente: como «esos habitantes del corazón de la tierra» que en la ciudad inglesa de Worcester había encontrado Virginia Woolf en uno de sus viajes. A la salida del túnel de Vielha llovía apenas, como en los poemas que hablan del pasado. Y para cerrar esta columna, un aviso para navegantes: a las tierras de Aran nunca se les dice adiós, sino hasta siempre.