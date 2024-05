"Zorra" naufraga en Eurovisión

El Malmö Arena se rindió anoche a los pies de Nebulossa, que brilló con luz propia ante toda Europa con su tema «Zorra», pero estuvo lejos de alzarse con el micrófono de cristal al conseguir el 22 º puesto con 30 puntos. A pesar de las críticas que habían recibido los valencianos por su letra tras su victoria en el Benidorm Fest, los eurofans entendieron el mensaje e, incluso, lo corearon durante toda la actuación, aunque la propuesta no caló entre la votación del jurado y el televoto. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Mary Bas dirigió el micrófono al público del estadio que no dudó en gritar «soy más zorra todavía». Era evidente que el mensaje había llegado a gran parte de la sociedad -al menos musicalmente-. Sin embargo, la puntuación no fue justa para el dúo de Ondara, que finalmente consiguió un 22 puesto (Blanca Paloma se alzó con el 17º el año pasado) en una edición en la que Suiza se proclamó vencedora con la propuesta de Nemo y su tema «The Code» con 591 puntos.

Los valencianos Mary Bas y Mark Dasousa, junto a los dos bailarines, consiguieron poner en pie el Malmö Arena con un mensaje de empoderamiento y libertad en una de las ediciones más polémicas por la participación de Israel. La valenciana realizó la mejor actuación de la semana y consiguió afianzarse y ganar fuerza en el escenario frente a un público completamente entregado. Sin duda, se convirtió en una de las actuaciones más destacadas de la noche y que probablemente quedará marcada en el imaginario ‘eurofan’ y, sobre todo, en la historia musical valenciana.

La pareja de Ondara, que ya demostró el cariño a los presentes durante el inicio de la gala -en el que, además, protagonizaron un romántico momento al darse un beso-, terminó su actuación completamente emocionados y orgullosos tras ver que el trabajo realizado durante estos meses, al fin, había tenido sus frutos. A lo largo de los tres minutos, el escenario se convirtió en un cabaret de los años 30, donde, en palabras de sus escenógrafos, la gente se podía sentir libre. Todo ello estuvo acompañado del movimiento gestual de la propia Mary y de los bailarines creado por la coreógrafa valenciana Verónica Mejía.

A pesar de que a lo largo de la tarde se habían producido varias manifestaciones, e incluso se barajó la suspensión del certamen tras una reunión de urgencia por parte de todos los países participantes, la final transcurrió con total normalidad. Se escucharon algunos silbidos en la actuación de la israelí Eden Golan y durante la votación por parte del jurado de este país. Además, el jurado silbó a cada uno de los participantes que otorgaba puntos a Golan, que consiguió 323 puntos por parte del público siendo el segundo país con más televotos (España le otorgó sus 12 puntos) . Finalmente consiguió un 5 º puesto. La tensión, que había estado presente a lo largo de la semana, se acrecentó durante la mañana de ayer, cuando la organización decidió desclasificar a Países Bajos por «un incidente».