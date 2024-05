Luis Camnitzer, artista: «Un museo es una actitud que debe ser compartida, no una construcción»

Luis Camnitzer (1937) supervisa los preparativos de la exposición que presenta mañana en el Centre del Carme. «(Inserte título aquí)» es el nombre de la propuesta, toda una declaración de intenciones que refleja el trabajo de Camnitzer, artista que durante 60 años se ha dedicado a explorar el límite del arte y de los museos, así como su pedagogía y su papel educativo, materia en la que es un referente internacional.

Del 15 de mayo al 8 de septiembre, el CCCC recoge una selección de piezas creadas entre 1967 y 2024, algunas sobre IA adhoc para València. El artista —uruguayo, nacido en Alemania y residente en Nueva York—, reflexiona sobre la idea del nombrar como ejercicio de apropiación. «El eje es la nomenclatura, o sea, el poder de dar nombres, que es algo que me preocupa, una psicología de apropiación y del ‘catalogamiento’», explica.

Reconoce que la idea de estos trabajos surge a raíz de uno de sus hijos, Miguel, a quien decidió ponerle el nombre en español. «La gente siempre le pregunta por qué es Miguel y no Michael, lleva 40 años enfrentándose a esa pregunta incómoda y ahí me di cuenta de cómo el dar un nombre condena al nombrado sobre algo que no tuvo el poder de decisión. Y en arte es lo mismo», reflexiona.

«Exploro un poco esas fronteras sobre lo que es ‘museable’ y lo que se puede llevar al museo. Trato de abrir un diálogo entre el público y el estatus de poder. Para mí, el museo en realidad es una actitud y no una construcción; y esa actitud tiene que ser compartida», dice.

Luis Camnitzer, en el Centre del Carme. / Miguel Angel Montesinos

«Durante varios años estuve proponiendo que el museo es una escuela y que por lo tanto tiene que asumir la responsabilidad de educar. Pero también es un marco, que está al servicio de algo que no es el público. El público es lo accesorio. En la medida que va en grandes masas a ver una muestra, justifica al museo y le permite conseguir fondos para agrandarlo y traer más público. Pero a nadie le interesa saber qué pasa en la mente o en el corazón de quienes vieron una muestra, qué transformación les produjo esa visita», sentencia críticamente.

Por eso, cree que los museos deben dejar de ser «vitrina de ostentación» y tienen que «romper las paredes y permitir un diálogo continuo, horizontal entre la institución y el público, y ayudar al público a independizarse creativamente». También dice que los museos van a «tener que ocupar el puesto de las humanidades», estudios que lamenta que vayan en decadencia. Frente a esto, reivindica que «la forma de pensar en arte es mucho más libre que la forma de pensar en ciencia o en otras profesiones».

«Encontré mis limitaciones»

Por otro lado, considera que los artistas deben reinventarse, sobre todo por la «amenaza» que supone la Inteligencia Artificial. «Le pedí a la IA que me diera un proyecto nuevo para Luis Camnitzer, algo que no haya hecho, y efectivamente, me lo dio y son proyectos que yo podría firmar. Me alarmó, porque yo buscaba las limitaciones de la IA, pero encontré mis limitaciones, porque ahora mi obra es predecible y el arte trata de no serlo», indica.

Por eso, defiende que las generaciones futuras tienen que «encontrar códigos que traten de resolver el misterio [al que responde el arte] de una forma en la que la inteligencia artificial no pueda interferir». «Como artistas, nos obliga a revisar lo que estamos haciendo, a encontrar otro ‘idioma’, y una forma de pensar que no sea accesible a la inteligencia artificial».

En la exposición del Centre del Carme, Camnitzer avanza que «hay muchas cosas que piden interacción». El público podrá participar en varias partes de la muestra y reflexionar acerca de su nombre o del que título que debería tener la exposición, comisariada por el propio artista y el departamento de Educación del CCCC.

Camnitzer se considera conceptualista, tiene obras en más de 45 museos de todo el mundo y ha en el Reina Sofía de Madrid, entre muchos otros.

