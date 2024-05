Los inicios de Beret en la música

Beret es uno de los artistas consolidados en el panorama musical actual que se dio a conocer a través de la plataforma Youtube. Sentados en el sofá de su casa y a través de vídeos con poca resolución fueron capaces de demostrar su talento, a pesar de su juventud, interpretando algún tema compuesto por ellos. No necesitaron ningún sello discográfico para atrapar a sus primeros seguidores. Sin embargo, en el caso de Beret, que sólo tenía 17 años, no fue el cantante quien compartió su música, sino que los hizo un amigo suyo, como explicaba el artista en una entrevista a Levante-EMV, quien decidió dar el paso y crearle un canal de Youtube. «Recuerdo que a un amigo mío le pasé una canción, que grabé en mi estudio. Él se encargó de enviársela a gente sin mi permiso, sin yo saber nada. Pasó el tiempo y se hizo viral, así que ya no me quedó otra», recuerda. Sin embargo, ahora le está eternamente agradecido, ya que ha conseguido hacerse un hueco en este sector tan exigente y conquistar a través de sus letras, que han llegado a convertirse en tatuajes, a una gran cantidad de seguidores.

Diez años después de su primer trabajo discográfico Efímero, Beret sigue subiéndose a los escenarios para interpretar algunos de sus temas más conocidos como «Lo siento», «Vuelve» o «Te echo de menos». Todos ellos, junto a los temas de su último disco Resiliencia, sonarán el próximo 11 de julio en los Jardines de Viveros. Sin embargo, este último trabajo tiene una carga muy emotiva para el artista, ya que fue escrito en uno de los momentos más complicados de su vida. En él, se muestra la canción «Tata», dedicada a su hermana fallecida a principios de este año. «El título habla de volver a ser uno mismo, a pesar de las circunstancias», incide.

Puedes comprar tus entradas aquí.