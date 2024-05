La nueva voz de Rick Treffers

El cantautor holandés Rick Treffers vino a València por primera vez hace casi 30 años con su banda Girlfriend Misery para tocar en una fiesta de Radio Funny. Cuando se bajó de la furgoneta después de aparcarla en la plaza de toros, justo a la sombra de la estatua del banderillero Manolo Montoliu, supo que quería venirse a vivir aquí. Pensat i fet, como se suele decir por estos lares, Rick se trasladó a la ciudad del Turia y desarrolló en ella el grueso de su actividad creativa, convirtiéndose en uno de nuestros mejores talentos trasplantados. Después de su paso por la banda Mist, comenzó una carrera en solitario que ha dado frutos magníficos, como su disco anterior, el excelente “Looking for a Place to Stay”. Hace unas pocas semanas publicó “The Opposite of Never”, otra maravilla para ponerse en bucle, descubriéndole matices en cada escucha.

Se trata de un disco elegante, maduro, refinado, con un claro componente nocturno, impulsado por la interacción amatoria. Podría ser la cruz de su anterior trabajo, que tenía un marcado carácter reflexivo, existencial y revisionista de la propia vida. Ahora, Treffers canta sobre el amor, el desamor, el abandono, la soledad, la felicidad, la ilusión, las decepciones y las necesidades y las consecuencias emocionales derivadas del proceso relacional. “Aprovechando mis últimas experiencias y mis estados de ánimo he querido explorar todas las partes de una relación sentimental, los inicios excitantes en “My Wishful Singing”, “What My Heart Needed Most” y “The Opposite of Never”, el fracaso de la misma en “All In Your Head”, “Perfect (In Our Dreams)” o “Happy Ignorance” y el momento de catarsis en “Hang On”, un homenaje al amor universal”, explica.

Para ello ha encontrado una voz novedosa en su repertorio, de barítono expresivo, profunda, seductora. Un timbre que subraya el aroma a obra mayor que rodea todo el disco y que le acerca a la figura del indie crooner en la línea de The National, Divine Comedy, Jack o Tindersticks. “Estoy componiendo más cerca de mi voz natural, que con la edad se ha vuelto más grave. He perdido una octava desde que estaba en Mist. Parece de risa, pero descubrí mis nuevas posibilidades en un karaoke de Castellón cantando “Strangers in the Night”, de Frank Sinatra.” Esa voz es la que dota al conjunto de un ambiente claroscuro, cinematográfico, de pop más europeo que británico y con un marcado acento dandy.

Para acompañar su nuevo registro, Rick ha decidido tirar de pop barroco, creando una maravillosa cajita de música con una gran cantidad de instrumentos que otorgan al conjunto un carácter rico en texturas y matices, cálido, tenue, preciosista y misterioso en ocasiones. Todo está muy bien registrado y ensamblado con sensibilidad, cuidado y precisión. Un resultado excelente en el que todo juega a favor de la canción y que ha visto la luz después de una campaña de crowdfunding, su cuarta en 10 años.

“Siempre funciona. Se trata de financiar el disco y su proceso de grabación. En realidad, yo no me quedo ni un euro. El dinero que me dan los participantes va a parar a la masterización, que la hizo Álex Psadourakis en Nueva York, al diseño gráfico, de Inés Monfil y la fabricación del cedé. No pido mucho, pero así te aseguras de la venta directa de 60 o 70 ejemplares y, además, creas un vínculo muy interesante y especial con el público. Un mecenas griego me ingresó 650 euros. Con ellos compré los billetes a Grecia, que me costaron 500, y le hice un concierto privado para él y sus invitados”, recuerda.

Rick, que presentó su última criatura en Loco Club hace apenas un mes junto a una banda formada por destacados músicos del underground valenciano, como son Lourdes Casany, Antonio José Iglesias, Gilberto Aubán, Jordi Sempere y Alberto Amar, promete nuevas fechas para después de verano. Mientras llegan, no pierdan la ocasión de escuchar los discos de este talentoso holandés que vino a València para quedarse y convertirse en uno de nuestros mejores activos pop.

