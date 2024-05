Teatro para homenajear a las mujeres que nos han dado la vida

«Si tienes menos de 99 años y te apetece hacer teatro, bailar y soñar, no lo dudes. Un mundo de emociones y pasión por nuestro oficio». Con este lema, anima el equipo de La Màquina Teatre a toda la ciudadanía, independientemente de su edad, a participar en sus actividades. Mara Nava, Soco Campo, Cristina Motta, Alicia Andrés, María del Carmen Roldán y Julia Aliaga González, todas ellas mayores de 65 años, no dudaron en sumarse a esta propuesta hace unos años. Todo empezó como un simple ‘hobby’, pero ahora este grupo de mujeres se sube al escenario del 24 de mayo al 2 de junio con el estreno de la obra «Tots els meus anys», dirigido por Natalia D’Annunzio y Mauro Molina. A través de esta obra, la compañía pretende convertir en protagonistas a esas personas que suelen quedarse fuera del escenario.

Muchas de ellas nunca se habían interesado por el mundo del teatro, pero para otras era una especie de «sueño frustrado» que nunca imaginaban alcanzar. «Yo siempre quise ser artista y cantante», recuerda Socco Campo. Con 78 años, esta actriz, que ha trabajado como profesora gran parte de su vida, transmite una gran energía y felicidad en cada uno de sus ensayos. «Me han puesto un marcapasos y no puedo levantar mucho el brazo. Yo sufría por si no llegaba al estreno porque se ha hecho un gran esfuerzo», señala esta mujer. Nadie se atrevería a decir que nunca se ha subido a un escenario. Sin ningún tipo de vergüenza, se atreve a cantar, bailar e, incluso, improvisar. «El teatro es como la vida misma. Esto me llena por completo», explica esta mujer, quien participa en el grupo desde el pasado 2019.

Mara Nava también decidió adentrarse hace unos años. Ella tampoco había hecho nunca teatro. Sin embargo, ahora bromea que pasa más tiempo en la sala que en su propia casa. «Un día me dejarán las maletas en la puerta», señala.

Algunas actrices 'amateurs' en el ensayo. / Fernando Bustamante

Sin embargo, estos encuentros no sólo sirven para ensayar la obra, sino que también se convierten en un espacio de expresión y sororidad, donde sus experiencias, vivencias y opiniones se transforman en material dramático. «Nos parecía interesante esta propuesta porque la voz de la mujer de esa época siempre ha sido una voz muy silenciada y, por lo tanto, sería muy interesante darles voz y hacerlas visibles», reconoce el director de la obra, Mauro Molina. A pesar de no ser artistas profesionales, Molina no dudó en apostar por ellas. «Es un trabajo para homenajear a las mujeres que nos han dado la vida, pero el regalo nos lo han dado ellas, que nos han brindado sus vivencias, sus historias, sus secretos y sus intimidades y nos han abierto su universo», afirma. Así, la obra mezcla fragmentos de sus vivencias con momentos ficcionados de la historia con el objetivo de que representen al resto de mujeres que han vivido situaciones similares.

Proyecto piloto

A pesar de que se trata de un proyecto piloto desarrollado por un grupo reducido de mujeres, el objetivo de Molina es «generar un grupo más grande». «Creemos en este proyecto porque no sólo tiene una parte artística, sino también social», recalca el director, quien reconoce que «es importante brindar un lugar de contención, que se pueda sociabilizar y generar mayor capacidad y expectativa de vida».

Este es uno de los pilares de La Màquina Teatre. «Nuestra intención es abrir las puertas a quien quiera. Queremos que haya una variedad de alumnado y, a partir de ahí, generamos proyectos con infinidad de colectivos», indica, por su parte, Rafa Cruz, director de la escuela.

