Antonio M. Sánchez: «Con el libro he vuelto a corretear por las calles en las que me divertía de niño»

El periodista Antonio M. Sánchez ejerció toda su carrera profesional en Levante-EMV, siendo director de La Cartelera, entre otras funciones. Ha publicado recientemente "El veneno de la anfísbena" (Círculo Rojo, 2024), una novela de prosa poética entre el amor y el desamor, la mentira y la verdad. Su Luarca natal, en Asturias, ambienta parte de su primera novela, en la que Elsa y Fernando viven una crisis de pareja que les hace confesarse el uno frente al otro, después de décadas juntos.

¿Cómo surge esta historia?

A través de un documento que recibo de un amigo, una carta que presos de la cárcel de Oviedo envían al ministerio en 1935, para denunciar las torturas a las que habían sido sometidos por la revolución de octubre de 1934. No tuvo nada que ver con eso, pero tengo la historia de un abuelo… y pensé que había algo que contar. Lo que pasa es que después la historia cobró vida y se me fue de las manos por donde quiso.

¿Por qué volver a su tierra natal? ¿A Asturias?

Es mi primera novela, llevo 30 años fuera y tengo mucho cariño por mi tierra y por mi pueblo, entonces quería que apareciesen esos lugares de mi infancia y de mi juventud. Fue una manera de volver y, en cierta forma, de homenajear a mi tierra, pero sin hacer una postal, porque también hay crítica.

¿Hay cierta nostalgia? Habla del mar, de calles que presupongo familiares, de sensaciones como la del viento en la cara...

No, no es nostalgia, es una conexión que nunca he perdido. Soy medio valenciano porque llevo aquí muchísimos años, pero mi parte asturiana ha seguido siempre muy viva. No es una cuestión de nostalgia, pero sí que era una forma de volver a corretear por aquellas calles en las que me divertía de niño.

Ya hemos hablado del lugar, ahora del tiempo. ¿Por qué una parte de la novela es en los 70?

Porque, después de la muerte de Franco, son los años en los que dejo mi pueblo y me voy a estudiar a Oviedo, a la universidad. Son años de plena transición democrática y muy conflictivos, cuando se empieza a pergeñar el Estatuto de Autonomía, con un movimiento nacionalista fuerte, ETA dio varios golpes y robó un banco... y viví mucho esa época. Es otra forma de regresar, también, a esa parte de mi vida. Ahí situé el origen sentimental de la pareja protagonista, y la otra parte en la Luarca contemporánea. La novela hace un viaje y salta de un momento al otro.

Hay amor, desamor, tintes de thriller, muchas dudas y situaciones extremas... ¿La vida tiene un poco de todo eso?

Sí, porque el argumento central es una crisis de pareja, un matrimonio de años, que vive en el pueblo, se conocieron en ese Oviedo de los 70, se hicieron novios, se querían mucho y formaron una familia... pero a veces creemos que conocemos a la persona con la que llevamos conviviendo 40 años y, en realidad, no. Todos tenemos historias ocultas, secretos e infidelidades de alguna manera, y esta pareja, en crisis, se ven abocados a confesarse el uno frente al otro. Y de ahí que regresen al momento inicial.

Siendo periodista, ¿por qué escribir de ficción?

Esto es lo primero que publico, pero escribo ficción desde que era muy pequeñito: cortaba folios en cuartos, escribía muchas historias y con un trozo de cartulina hacía la portada. Esos fueron mis primeros libros y escribí también en una revista juvenil. Después, al dedicarme al periodismo, se quedó un poco en stand-by y era una asignatura pendiente. El momento era ahora o ya nunca, al estar jubilado. Quizás fue una decisión impulsiva. No tengo grandes pretensiones literarias, me gustaría que los lectores se entretuviesen leyéndola... y nada más.