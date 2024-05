Muchos festivales, pero pocas mujeres

Hoy se inaugura oficialmente la época de festivales veraniegos. Miles de jóvenes -y no tan jóvenes- se reúnen en estos recintos para disfrutar de la mejor música aprovechando el buen tiempo y los meses de descanso. Entre estos grupos de amigos, sin duda, hay una gran asistencia femenina. Sin embargo, esta presencia todavía no se refleja de manera igualitaria encima del escenario. Sólo hay que observar los carteles de los principales eventos musicales para ver la escasa ausencia de mujeres. En ocasiones, hay que leerlo varias veces para descubrir el nombre de alguna artista.

Esta noche se celebra el festival I Love Reggaeton, que reúne a los amantes del primer reguetón. A lo largo de la noche, el público podrá disfrutar de los temas de 16 artistas, entre los que destacan Henry Méndez, José de Rico o Lucenzo. Sin embargo, en este caso sólo habrá una mujer. La cantante panameña Lorna se convierte en la única artista que aparece en el cartel. Por lo tanto, en esta ocasión, la presencia femenina se reduce a un 6,25 %.

Las cifras son muy similares en el resto de festivales de música urbana que se celebran durante este verano en la Comunitat Valenciana. Por ejemplo, el festival de Les Arts, que se celebra los días 7 y 8 de junio, sólo incluye a Natalia Lacunza y Ele DJ entre su cartel compuesto por cerca de veinte artistas, mientras que el Arenal Sound (Burriana, 30 de julio al 4 de agosto) no supera el 15 % de mujeres, lo que supone la presencia de seis mujeres entre los casi 40 cantantes, entre las que destacan Aitana, Lola Índigo, Mar Lucas o Marina Reche y el Zevra Festival (Cullera, 19 a 21 de julio) se sitúa en el 10 %, es decir, cuatro mujeres del total de 50 presentes, entre las que se encuentran La Oreja de Van Gogh, Nicki Nickole, Vicco o Julieta.

Presencia estancada

La escasa presencia femenina se repite año tras año. La Asociación de Promotores Musicales ya ponía de manifiesto en el "Anuario de la música en vivo" del pasado 2022, que tras la pandemia, la presencia femenina se había desacelerado, ya que en 2019 la cifra rondaba el 19,7 %, mientras que en la actualidad se sitúa en torno al 15 %. En este sentido, la antropóloga, psicóloga y música valenciana, Monty Peiró, denuncia que "los festivales deben ser conscientes de su papel en la sociedad, ya que influyen en el consumo de música". Añade que "no sirven las excusas de que no hay mujeres o que son poco conocidas porque vemos que no es así y hay muchas artistas destacadas a nivel local, nacional e internacional".

Para revertir esta situación, hace un llamamiento a las administraciones. "Los festivales reciben dinero público, por lo que se tendría que tener en cuenta los criterios de igualdad", indica. Así, el artículo 26 de la ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres establece que las autoridades públicas deben “velar por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma”. Sin duda, las cifras evidencian que todavía queda un largo camino por recorrer. "Hay poca conciencia y ganas de cambiar", lamenta Peiró, quien recuerda que "si no se programan, están creando un acto cultural machista".

La experta reconoce que esta ausencia construye un relato en el que "la voz de las mujeres está silenciada". "Se erradica la voz de las asistentes, que están excluidas", añade. Esta escasez femenina, a su vez, incide en el contenido de las letras, que, sobre todo en el reguetón, recrean comentarios o actitudes machistas. En este sentido, reconoce que es un síntoma de esta ausencia, ya que "si estuvieran presentes, habría un relato más amplio".

Dona Festival

Sin embargo, València cuenta con un festival pionero a nivel nacional, ya que, con motivo del Día de la Mujer, cada año celebra el Dona Festival. En él, las artistas, la plantilla y el staff están formados mayoritariamente por mujeres. "El objetivo es reclamar su protagonismo no sólo ese día, sino siempre", explica Víctor Pérez, presidente de FOTUR, quien reconoce que este certamen ha servido de "trampolín" para muchas artistas.

Pérez se suma a la reivindicación de Monty Pérez para que las administraciones reclamen una mayor presencia femenina. "Son ayudas que salen de nuestro bolsillo, por lo que deberían reclamar mayor igualdad", concluye.

