Un mural para honrar la labor ‘detectivesca’ de la arqueóloga Marga Sánchez Romero

La iniciativa “Dones de Ciència” de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha retratado una nueva referente para los niños y niñas. En esta ocasión, del mural número 37 la protagonista es la arqueóloga y divulgadora Marga Sánchez Romero, que ha sido homenajeada en el CEIP Alameda de València, el antiguo 103.

La obra corre a cargo de la joven artista Laia Fernández-Pacheco (Motecualquiera), que además de a la investigadora, también ha querido retratar parte de su trabajo y elementos relacionados con la arqueología y el pasado, en un mural que se divide en dos, con tonos más cálidos y naranjas en una parte, y más verdes y fríos, en la otra.

Durante la inauguración del mural -que ha contado con la asistencia de representantes de la UPV, del Ayuntamiento de València y Las Naves, y del Fecyt del Ministerio de Ciencia-, el alumnado ha estado charlando con Marga Sánchez Romero y con Laia Fernández-Pacheco, a quien vieron trabajar en el patio durante un mes.

Esta mañana, artista y arqueóloga han sido recibidas por los escolares de Primaria del centro público, que les han hecho diferentes preguntas, en lo que para el colegio ha sido todo un acontecimiento, pues ser elegidos en “Dones de ciència” les ha permitido conocer la figura de Sánchez y aprender sobre su disciplina en clase.

A la catedrática de Prehistoria le han preguntado, entre otras cosas, qué es lo que más y lo que menos le gusta de su trabajo o cuál es el hito más importante de su carrera. “Lo que más me gusta es que soy como una detective, tengo que saber lo que pasaba viendo los restos que encontramos. Utilizo la química, las matemáticas y un montón de ciencia para descubrir el pasado...”, ha dicho.

Entre otras cosas, ha explicado a los escolares qué es la paleodactilografía, la manera en la qué pueden saber el sexo o la edad de quien realizó unas pinturas o trabajó la cerámica en el pasado, a través de las huellas dactilares.

La protagonista, emocionada

“Ha sido superemocionante, en cuanto he visto el mural, que es una maravilla, me he puesto a llorar. Estoy muy agradecida y maravillada”, reconocía la también catedrática de Prehistoria y vicerrectora de la Universidad de Granada.

Sobre la labor que la ha hecho meritoria del mural, explica que trabaja mucho “con temas de mujeres e infancia”. “Son los olvidados del discurso histórico, hay que recuperarlos y hacer que los niños y las niñas desde muy temprana edad sepan que se puede hacer ciencia sobre esas personas que formaron parte del pasado y que normalmente no ven ni en sus libros de texto ni en los museos”, apunta.

“Agradezco mucho esta visibilidad a mí y al trabajo que hacemos muchas compañeras. Las mujeres no solo tenemos que estar haciendo ciencia, sino ser objeto de estudio de las diferentes disciplinas. Investigar las mujeres del pasado nos sitúa en la historia y hace entender a la gente que estuvimos ahí, porque hay muchas ideas preconcebidas de esas épocas que sirven para justificar la desigualdad”, avisa.

Sánchez Romero es autora del libro “Prehistorias de mujeres” (Planeta, 2022), además de colaborar en televisión. “El ciclo de la investigación solo se queda completo si haces divulgación, si transmitimos a la ciudadanía el conocimiento que generamos, aunque no todo el mundo debe hacer el mismo tipo de divulgación o no hacerla los investigadores, se puede contar con profesionales. Pero hay que tener claro que hay que hacerla porque se genera mucho conocimiento y la gente debe saber que en la ciencia está la base de la solución de cualquier problema de la actualidad”, afirma.

Asimismo, también defiende las humanidades. “Dicen que no son tan científicas, no sirven para tanto o es saber por saber, pero hacemos discursos críticos desde las humanidades y conocemos a quién tenemos enfrente y, así, los discursos de odio son más difíciles”, asevera.

Más allá del retrato

La artista del mural, Laia Fernández-Pacheco (Motecualquiera), asegura que es la primera vez que se enfrentaba a un trabajo de tal volumen en solitario. “No me planteaba poder hacer un proyecto como este. La mayoría de los de ‘Dones de ciència’ eran retratos, pero cuando conocí a Marga y su labor, vi que un dibujo solo de ella se quedaba corto y quise retratar un poco de lo que habla: la prehistoria y las mujeres, y darles la importancia que realmente debían tener”.

El rector de la UPV, Pepe Capilla, ha destacado la relevancia de “que haya referentes para el futuro” y de potenciar “vocaciones de ciencia y tecnología especialmente en las niñas”. Por su parte, Paula Llobet, concejala de Innovación de València, destaca que es “una obra de arte con gran impacto visual que no deja indiferente”.

Para César López García, del Fecyt, “la divulgación debe ser diversa y accesible” y de ‘Dones de Ciència’ destaca que “cambia la fisonomía de la ciudad y visibiliza el trabajo de las investigadoras”.