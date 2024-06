"Si el Circuit Cultural Valencià no está bien articulado, dejará de haber teatro en los pueblos"

«¿Donde quedará el teatro valenciano y en valenciano con esta parálisis del Circuit Cultural Valencià?». Esta es la primera pregunta que se plantea Joanfran Rozalén, miembro de la junta directiva de la Asociación Valenciana de Empresas de Artes Escénicas (Avetid) tras denunciar, una vez más, la parálisis en la que se encuentra sumido el Circuit Cultural Valencià durante los últimos meses.

El director del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, volvió a reunirse el pasado jueves con algunos integrantes del Circuit. La reunión se produjo después de que distintas asociaciones del sector escénico valenciano emitieran esta semana un comunicado en el que reclamaban de «manera urgente reactivar la actividad», ya que esta situación estaba paralizando la contratación de las empresas de artes escénicas. Sin embargo, Avetid lamenta que en la reunión «sólo se nos informó de los cambios, pero no se ha producido ningún consenso».

Respecto a los cambios propuestos por el IVC, Rozalén lamenta que «no suponen ninguna mejora, sino que complican todavía más la situación del sector». Entre estas medidas, se encuentra la presencia de un catálogo cerrado de espectáculos, a partir del cual se elegirán las propuestas contratadas y, por su parte, los consistorios deberán asumir, en un primer momento, el 100 % del coste de la función. Ante esta situación, Avetid recalca que «el Circuit va a verse sumido en una gran inactividad porque los ayuntamientos no van a arriesgar su dinero, si no saben qué va a pasar después con este presupuesto invertido». Además, y en cuanto al catálogo cerrado, reivindica que «esta decisión dejará a muchos profesionales sin trabajo». Añade que la decisión es «bastante excluyente y no deja libertad a los consistorios para seleccionar ellos mismos su programación». En este sentido, especifica que «habrá qué ver cuál es el contenido de estas propuestas escogidas».

Teatro en más de 90 municipios

El sector lleva semanas denunciando una parálisis de la actividad, que empieza a sufrir sus primeras consecuencias. En este sentido, Rozalén recuerda que el Circuit Cultural Valencià consigue llevar el teatro a más de 90 municipios de la Comunitat Valenciana. «Si no estuviese, los espectáculos sólo se podrían ver en grandes ciudades», añade. Sin embargo, en sus palabras, «si el Circuit no está bien articulado, dejará de haber teatro en los pueblos y, por consiguiente, se pone en peligro el teatro valenciano y en valenciano».

Avetid incide en que las reuniones «sólo son para informar, pero no para consensuar». «Nos explicaron cómo iba a ser el Circuit y les dijimos que es un problema, pero no ha habido cambios», insiste. Sin embargo, fuentes de la Conselleria de la Cultura señalan que «la reunión se llevó a cabo de manera correcta. Se explicó que estos cambios tienen una legalidad como base y, por lo tanto, no hay ningún problema».

El Circuit Cultural Valencià vivió el pasado 2023 una de las ediciones más prolíficas al acoger un total de 1.122 espectáculos con 2.112 representaciones, que pudieron presenciar 531.211 personas en 90 municipios y dos universidades de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, Avetid lamenta que la situación será bastante distinta este año. «Cuando empiece la temporada en septiembre, nos daremos cuenta de la verdadera parálisis del sector y habrá un aumento de personas paradas», concluye. Ante esta situación, reivindica que «hay que cuidar el teatro en los municipios».

