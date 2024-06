El Bola se enroca en el hip-hop más clásico con ‘A palo seko’

Xavier Alemany Ballesteros, «El Bola», ha publicado A palo seco, un LP de trece temas con el que el músico se consolida como una de las referencias de la escena del hip-hop valenciano más clásico.

La idea del disco, según explica El Bola, surge del anterior trabajo, Raices, aunque «dándole más caña y de ahí salieron unos sonidos en los que me siento más cómodo».

Por ello, el rapero valenciano, después de 15 años de trayectoria, considera que con este álbum ha alcanzado un hito, porque «he dejado de laodo las cosas que más se llevan y me he centrado más en lo que me apetecía hacer».

«El álbum -cuenta El Bola- es una oda a la diversidad y la innovación en la música urbana».

Para llevar adelante este proyeco, el rapero de Patraix ha contado de nuevo con la producción de Fash Oxigeno (Salvador Abril). «Me dijo que no hiciéramos nada que no nos gustara, que no pensáramos en si le va a gustar o no a la gente». De ahí también, indica El Bola, el título del disco. «Quien me conoce sabe que me gusta el lenguaje crudo y contudente, que recuerde a cuando te dicen eso de ‘tómate esto a palo seco’».

En su anterior trabajo, «Sin Vergüenzas», Alemany contó con colaboraciones como la del cantante malagueño «El sicario», del grupo Hablando en Plata, y la del artista madrileño «Denom». Para A palo seco, El Bola ha unido su voz a la de Kinky Bwoy, el productor francés Ikky, Gordo Master y Pirris Sosa.

Nacido en València en 1985 y criado en el barrio de Patraix, El Bola inicio su carrera musical en 2010 cuando presentó su primera maqueta, “Número 13”, y fichó por la discografáica Jr Records, desde la que dio el salto a Bolt Music y finalmente a Spanish Passion.

En este periodo, Alemany ha publicado decenas sencillos y varios álbumes de larga duración como “La verdad de la calle”, “La duda ofende”, “Clases de repaso”, “Demonio”, “Doce más uno” y “Sin vergüenzas”.