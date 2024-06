María Villamayor: «En el mundo del arte sólo se recupera el 10 % de las obras»

Tras el éxito de Las doce llaves, la escritora María Villamayor recupera a las hermanas Ferrer, que se adentran en una nueva aventura. En ella, descubrirán la parte más oscura del arte.

La obra tiene como escenario la ciudad de València. ¿Qué tiene esta ciudad que cautiva a tantos escritores?

València es la ciudad donde yo nací. Me pareció una idea estupenda colocarla como escenario. En la novela no solamente es un escenario, sino que se convierte en una protagonista más de la historia.

¿Y qué tiene València?

Tiene mucha historia que contar y muchas anécdotas y muchas leyendas que descubrir. Eso de alguna manera cautiva, en este caso, a los lectores porque las protagonistas son dos hermanas que nos van a hacer de guía por esa ciudad, dentro del misterio, de la búsqueda de enigmas y dentro del mundo del arte. En este caso, es un mundo oculto que encierra corrupción, ambición y mucho poder.

¿Es más fácil escribir desde un lugar conocido?

Teóricamente, sí. Esa era la primera premisa, ya que es una ciudad que conozco y una ciudad en la que los escenarios me van a resultar fáciles porque los tenía muy a mano. Sin embargo, sí que es cierto que en esta novela hay muchísima historia de la ciudad, por lo que no es solamente conocer la ciudad, sino además adentrarse en esa historia. Ahí sí que hay un trabajo intenso de investigación, pero que realmente me ha servido para aprender muchas cosas y para mostrárselas también al lector. En el momento en el que terminen de leer Lienzo de sangre, van a aprender muchísimas cosas de la ciudad y a quién no la conozca le incitará incluso a visitarla.

La compraventa ilegal de piezas de arte es la protagonista de esta novela. ¿Ha habido un proceso de investigación detrás de toda esta trama?

Bastante. Yo desconocía bastante este mundo del arte, pero realmente era necesario porque en la trama las protagonistas, las hermanas Ferrer, tienen un objetivo claro, que es la venganza. La venganza hacia uno de los protagonistas, que es un coleccionista de arte, una persona codiciosa, ambiciosa, corrupta y que, lógicamente, para conseguir sus objetivos, tiene que involucrarse en este mundo. Yo también tenía que introducirme en este ámbito y tenía que crear una atmósfera para que el propio lector se situara en el mundo oculto del arte para que lo viviera un poco en primera persona. Es complicado este mundo y, además, encierra muchísimo dinero.

Llama la atención todo el dinero que mueve este sector.

Es increíble. Y, además, arrastra millones de euros, cifras astronómicas. Hay muchísimos robos al año, es una cantidad brutal. Solamente el 10 % se recupera, el resto quedan totalmente perdidos. Es un mundo un poco complicado. Y también es la semilla de esta novela, que parte de un cuadro desaparecido hace 30 años y que misteriosamente aparece en el puerto de València.

La obra parte de un hecho que ocurrió de verdad.

Sí, parte de un hecho verídico en el Museo Isabella Steward Garden de Boston, que pasó hace 30 años. Robaron 13 obras de arte y el robo fue valorado en 500 millones de dólares. Lo curioso de este robo es que 30 años después nadie ha sabido dar una respuesta ni encontrar, por supuesto, ninguna obra. Yo parto directamente de uno de esos 13 cuadros, que aparece escondido en el trasfondo de un cuadro en el puerto de València. Es la mecha que inicia la investigación y enlazar la trama de las hermanas Ferrer.

¿Conocía el robo?

No, la verdad es que no conocía el robo, pero necesitaba investigar un poquito el tema de las salas de subasta, de las galerías, del arte, de los museos, de los paraísos fiscales... Y me apareció ese robo. Me pareció perfecto para incluirlo en la novela como cebo.

Los lugares y las obras de arte están descritas con bastante detalle, pero sin llegar a una sobreinformación.

Claro, porque no es un libro de arte ni es un libro de historia, es una novela. La lectura tiene que resultar ágil para el lector, pero sin quitarle ese protagonismo a la obra o a la descripción. Yo creo que es importante que el lector, después de leer Lienzo de sangre, aprenda cosas y tenga una cierta información. A veces es difícil separar esa línea de enciclopedia o de información a lo que es la trama de la novela. Aquí está en las medidas justas.

En todo ese proceso, ¿qué es lo que más le llamó la atención?

Lo que más me llamó la atención es la cantidad de dinero que se maneja aquí y que solamente un 10 % de esos robos lleguen a ser descubiertos. Me genera muchísima curiosidad saber qué pasa con el resto de las obras, quién las tiene, dónde están, quién las ha escondido... En este caso, el personaje de Augusto, que es el personaje corrupto y el coleccionista de arte, es una persona que quiere tener obras únicas y excepcionales. Podría ser uno de los personajes que contestaría a la pregunta de dónde están estas obras de arte, quién las tiene o qué pasa con ellas.

Las dos protagonistas son hermanas. ¿Intenta remarcar la importancia de la familia y esa unión?

Para mí la familia es lo más importante. El apoyo en el entorno familiar y las personas que te quieren o están a tu lado. Las protagonistas nacen en la novela Las doce llaves. Aquí es una nueva trama, con lo cual no es necesario leer la anterior para poder leer esta. Se marca mucho la unión familiar y también la determina otro de los personajes que es Tía Rosa. Tía Rosa es quien se encarga de las dos hermanas cuando ellas quedan huérfanas con cuatro y siete años de edad. Hace papel de tía y de madre. Es la que une ese clan familiar al que se unen, lógicamente, otros protagonistas, pero al cual yo le doy muchísima importancia. De hecho, hay una frase en esta novela que dice: La unión familiar es lo más importante. No hay que perderla.

¿Las protagonistas van a tomar un descanso en su próxima obra?

En la siguiente novela no voy a incluir a las protagonistas porque me apetece cambiar de estilo, género y personajes. Es una manera de airearme, pero eso no quiere decir que no vuelvan. Cuando termino mis novelas, dejo esa puerta abierta que puede dar pie a continuación.

