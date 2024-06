La ópera más querida de Mozart llega a Les Arts con una producción "que marca época"

“La flauta mágica” era la ópera más querida de Mozart y la producción del director de escena Simon McBurney que se podrá ver a partir de este jueves en Les Arts es, seguramente, la preferida de los miles de espectadores que la han disfrutado desde su estreno en 2012.

“Hay producciones que marcan una época y esta, por la manera en que conecta con el público, ha sido un ‘boom’ desde el principio”, ha asegurado esta mañana el director del auditorio valenciano, Jesús Iglesias. “La gente -ha insistido- ha de sentirse afortunada de poder ver esta producción tan icónica no en Madrid ni en Barcelona, sino en València”.

Hasta la Orquestra sonríe

Iglesias ha estado acompañado esta mañana en la presentación de esta “Flauta mágica”, la tercera versión que se representa en Les Arts desde su apertura, por el director de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, James Gaffigan, y la directora de escena de la reposición, Annemiek van Elst. También Gaffigan ha destacado el poder de atracción de esta producción, en la que los músicos se integran en la escena y en la que la interacción con el público es notable.

“El problema con Mozart es que tiene muchas producciones que no hace justicia a su genio musical -ha explicado el maestro norteamericano-. Y eso pasa especialmente con ‘La flauta mágica’ porque las escenas divertidas no lo suelen ser tanto y las aburridas me aburren hasta el infinito”.

Esto, asegura Gaffigan, no ocurre con la versión de Simon McBurney que llega ahora a València. “Cuando vi esta producción en la Metropolitan Opera de Nueva York no me podía creer lo bien que se lo estaba pasando el público”, ha indicado el director, que también ha resalto el efecto que tiene sobre sus propios músicos: “nunca les había visto sonreir tanto”, ha señalado.

La esencia de Mozart

Gaffigan también ha destacado cómo esta producción se “acerca a lo que Mozart tenía en mente” cuando la estrenó el 30 de septiembre de 1791 ante el público vienés. El genió, ha recordado, usó los efectos más modernos que tenía entonces a su alcance, unos efectos -como de sonido también integrados en la escena- que McBurney recupera de forma artesanal. “Hemos retomado la esencia de esta ópera tal como la quería Mozart”, ha confirmado Van Elst, quien también ha subrayado el carácter “colectivo” del trabajo del director de escena británico.

Así pues, las expectativas ante esta obra con la que Les Arts clausura su temporada son notables. Tanto que, según ha señalado Iglesias, la taquilla obtenida antes del estreno este jueves ya supera el presupuesto de la producción.

Tanto Gaffigan como Van Elst han destacado también la importancia tanto del reparto protagonista como del Cor de la Generalitat Valenciana en esta inteligente, reflexiva y hermosa producción, tal como la define Les Arts. El bajo británico Matthew Rose llega a Les Arts para interpretar el rol de Sarastro. Le acompañan Giovanni Sala como Tamino (fue Don Ottavio en el último Don Giovanni) y el Papageno del barítono rumano Gyula Orendt.