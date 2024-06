La productora valenciana María Zamora, Premio Nacional de Cinematografía 2024

La productora valenciana María Zamora ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía 2024 por "su apoyo al cine independiente y arriesgado".

El premio, dotado con 30.000 euros, es concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Cultura ha anunciado el fallo este lunes en un comunicado, en el que señala que el jurado ha reconocido a María Zamora por "su apoyo al cine independiente y arriesgado. En su trayectoria, María Zamora ha fortalecido la presencia del cine independiente español en el mercado internacional, incidiendo en miradas sensibles y diversas".

A su vez, el jurado ha destacado que María Zamora "en 2023 obtuvo la Concha de oro de San Sebastián a la película 'O corno' así como su implicación en múltiples producciones que consiguieron ocho nominaciones a los Premios Goya de 2024".

La productora ha participado en películas como 'Alcarrás', de Carla Simón, 'O corno', de Jaione Camborda, o 'Creatura', de Elena Martín, entre otras.

"Todo es instinto"

El nombre de María Zamora está ligado a los principales directores del cine independiente español, como Carla Simón, Nely Reguera, Carlos Marques-Marcet o Clara Roquet. Cineastas, en su día, noveles que han causado impresión dentro y fuera de nuestras fronteras. «Todo es instinto, siempre me guío por la emoción a la hora de escoger un proyecto», comentaba a Levante-EMV en 2022 tras el triunfo de "Alcarrás" en el Festival de Berlín. La segunda película de Carla Simón obtuvo el Oso de Oro de la Berlinale, coproducida por Elástica Films, la empresa con sede en València que Zamora fundó en 2021.

Simón ganó el Goya a la mejor dirección novel con Verano 1993, película producida también por esta valenciana. «He producido muchos directores noveles. He tenido suerte porque estos proyectos han funcionado bastante bien. Lo que más me interesa es la mirada, el cómo se cuntan las historias. La mirada es lo que hace que un cineasta sea especial, diferente al resto», añade. Su última apuesta, Clara Roquet, ganó el Goya a la mejor dirección novel hace una semana por la película ‘Libertad’.

Volver a València

Zamora lleva más de 20 años trabajando en Madrid. Comenzó en Avalon, una de las productoras de cine independiente europeo más importantes del mundo. Antes había sido ayudante de producción de Canal 9 y de la Mostra de Cine del Mediterrani. El pasado año decidió inaugurar una nueva etapa profesional con Elástica Films. Aunque la sede social de la nueva productora sea en València, Zamora sigue viviendo en Madrid. «Mi intención es trabajar cada vez más en la Comunitat Valenciana, donde se están generando muchas oportunidades en el sector. Aunque todavía no puedo dar el paso por cuestiones familiares, me encantaría acabar mudándome a València», confesaba la productora.

Zamora vio la efervescencia del audiovisual valenciano en ‘Amar’, la película de Esteban Crespo que se rodó en València. «Fueron todo facilidades. La Comunitat Valenciana está abriendo unas líneas de apoyo muy interesantes», explicaba, ya que en los últimos años ha estado centrada en Cataluña o Galicia.

Su intención es generar «vínculos» con su tierra natal, por ello intentará traer el rodaje de la ópera prima como cineasta de la actriz Marta Nieto. «Estamos en plena fase de financiación y me gustaría contar con apoyo valenciano». La película se rodará en Madrid, pero incluirá escenas de costa que podrían filmarse en la C. Valenciana.

Después de "Alcarrás" Zamora ha producido películas como ‘Matria’, de Álvaro Gago; ‘Creatura’, de Elena Martín; ‘O corno’, de Jaione Camborda; y ‘La virgen roja’, de Paula Ortiz.

archivo productora maria zamora junto directora carla simon / Europa Press

El jurado

El galardón, que el ministro de Cultura entrega habitualmente en el marco del Festival de San Sebastián, reconoció en su pasada edición a Carla Simón, uniéndose a una lista de personalidades de la cinematografía española, entre quienes se encuentran Penélope Cruz, José Sacristán,Isabel Coixet, Antonio Banderas o Fernando Trueba,entre otros.

El jurado ha estado presidido por Ignasi Camós Victoria, director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), y como vicepresidente ha actuado Camilo Vázquez Bello, subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA. Como vocales han actuado Juan Vicente Córdoba Navalpotro, a propuesta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; Josep Gatell Castro, a propuesta de Autores Literarios de Medios Audiovisuales; Daniel Grao Valle, a propuesta de la Unión de Actores y Actrices; Paula Palacios Castaño, a propuesta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA); Desiré de Fez Martín, Susana Herreras Casado y Ariadna Cortés Prió, a propuesta del ICAA; y Carla Simón Pipo, galardonada en la convocatoria anterior.